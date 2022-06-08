«Так пахне наша свобода — зеленим листям». Нацгвардиец защищает Украину от оккупантов и пишет стихи для своей семьи 8 июня, 16:55 Цей матеріал також доступний українською Парень улыбнулся на словах о свободе (Фото:Нацгвардия/Facebook)

На странице Национальной гвардии Украины поделились видео с военным, посвятившим стихотворение своей семье. В нем он также рассказал о своей мотивации бороться дальше за свободу, украинские земли и будущее своих детей.

«Украинские военные талантливы во всем. Защитники не только филигранно уничтожают российского оккупанта, но и мастерски пишут и исполняют стихи», — пишет пресс-служба Нацгвардии.

Видео дня

На записи парень эмоционально декламирует свою поэзию о том, что украинцам не нужна свобода из «болота», поэтому приходится хватать оружие и защищать то, что имеешь: страну, семью и свою свободу.

Напомним, что украинская поэтесса Анастасия Дмитрук, прославившаяся еще во времена Евромайдана стихом Никогда мы не будем братьями, представила новую поэзию За Харьков, за Марик, за Ирпень, в которой обращается к военным РФ, рассказывая об их судьбе в войне с Украиной. Видео девушка опубликовала на своем YouTube канале.

Также в TikTok все чаще начали вирусироваться видео с новыми, украинскими песнями, которые авторы написали на фоне полномасштабной войны. НВ сделало подборку новой музыки, которая вам понравится.

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