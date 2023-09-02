Украинские дроны за $500 уничтожили новейший танк РФ стоимостью $3 млн — видео 2 сентября, 15:44 Это уже не первый Прорыв, уничтоженный украинскими FPV-дронами (Фото:Скриншот видео Отдельной президентской бригады/Facebook)

Украинские военные уничтожили с помощью FPV-дрона со взрывчаткой еще один новейший российский танк Т-90 Прорыв.

Соответствующее видео опубликовали у себя в Facebook бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

На них видно, как два дрона-камикадзе по очереди наносят удары по танку оккупантов, превращая его в результате в груду металлолома.

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Примечательно, что стоимость Прорыва оценивается в миллионы долларов, тогда как один такой БПЛА обходится Силам обороны всего в несколько сотен.

«Новейший российский танк — около $3 000 000. Маленький украинский FPV-дрон — около $500. Золотые руки пилота — бесценно», — отметили украинские военные.