Украинские дроны за $500 уничтожили новейший танк РФ стоимостью $3 млн — видео

2 сентября, 15:44
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Это уже не первый Прорыв, уничтоженный украинскими FPV-дронами (Фото:Скриншот видео Отдельной президентской бригады/Facebook)

Это уже не первый Прорыв, уничтоженный украинскими FPV-дронами (Фото:Скриншот видео Отдельной президентской бригады/Facebook)

Украинские военные уничтожили с помощью FPV-дрона со взрывчаткой еще один новейший российский танк Т-90 Прорыв.

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Соответствующее видео опубликовали у себя в Facebook бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

На них видно, как два дрона-камикадзе по очереди наносят удары по танку оккупантов, превращая его в результате в груду металлолома.

Видео дня

Примечательно, что стоимость Прорыва оценивается в миллионы долларов, тогда как один такой БПЛА обходится Силам обороны всего в несколько сотен.

«Новейший российский танк — около $3 000 000. Маленький украинский FPV-дрон — около $500. Золотые руки пилота — бесценно», — отметили украинские военные.

https://www.facebook.com/Prezydentska.Bryhada/videos/617803643852531/
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские танки Т-90 Война России против Украины дроны-камикадзе

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