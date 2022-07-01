«Сперва борщ в ЮНЕСКО, потом Украина в ЕС». Реакция соцсетей на признание украинского блюда нематериальным культурным наследием

1 июля, 17:47
Когда борщ удался (Фото:Goni Memes/Facebook)

Когда борщ удался (Фото:Goni Memes/Facebook)

Украинское традиционное национальное блюдо борщ включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий срочной охраны. Об этом стало известно 1 июля после внеочередного заседания Межправительственного комитета организации. Украинцы радуются, что борщ теперь официально «наш», а НВ собрал последние посты.

Комитет признал универсальную ценность украинского борща и его значение для мировой культуры. Теперь культура приготовления украинского национального блюда находится под охраной ЮНЕСКО. Об этом сообщили в соцсетях постоянного представительства Украины при организации.

Видео дня
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=402255158602955&set=a.291509969677475&type=3

Украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко уверен, что это однозначно победа на культурном фронте, ведь российская пропаганда долгое время пыталась убедить мир, что борщ — их наследие.

https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko/posts/pfbid02U4KaGTaZdff871BwV5FX7qY67wrgkiprRZvke1UVgA1vdfMb2VMXGij4BUea4FyRl

Блогер и политик Виталий Чепинога придумал актуальный шутливый диалог.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid0k7faJ2rkCaCnpCXKUiXSxebFyqXbKvAoKeyKWM1riSmU1fXny2VL2DJx7NK3iaxFl

Политолог Николай Давидюк отметил, что культурная дипломатия Клопотенко дала отличный результат.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/pfbid0VMttdvkmVoESB1agywwo53jggrJydpeKeqGpz2UkKrp7cns3BgrXiDXWhwdtmuuCl

Комик и актер Тарас Стадницкий придумал шутку о наследии ЮНЕСКО.

https://www.facebook.com/taras.stadnytskyy/posts/pfbid02TfPNSfSnqUJxaC7sdVnpe1x2WaSXxnD6qfsSimwEBeVfa3EiVv1F2jGDcuK9kNetl

Не обошлось без мемов.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid02EdsVdqq2DUFhGz3pRhqsuV9tcrVSCus4k98aDbLXkxkv7DLRXMNktkRAn1nSqnnPl
https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid0kHvzH5oZUD7rz6verWud27GvD59KTFiNx6HzopMSnVGF1cyd2doUHHREXqvNQoffl

Обрадовали украинцы и невероятными иллюстрациями.

https://www.facebook.com/Inzir/posts/pfbid0xjvGZgiX5YsgpRzCBxi41oNFjhuEgaZhgT44D1cJV7imwZ2C8d7hkPYH2T1kp36rl

Правильный путь.

https://twitter.com/boilteacupfree/status/1542857201836064768

Помните, в украинских домах борщ никогда не скисает — он просто не успевает это сделать.

https://twitter.com/Poll_in/status/1542854610473320452

Да, теперь у каждого украинца есть культурное наследие ЮНЕСКО в холодильнике.

https://twitter.com/KITKAIRR/status/1542853318275375105

Напомним, Украина подала заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО весной 2021 года. В этом списке уже есть украинская петриковская декоративная роспись, традиция косовской расписной керамики и казацкие песни Днепропетровской области.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Реакция соцсетей Культурное наследие Борщ ЮНЕСКО

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