«Сперва борщ в ЮНЕСКО, потом Украина в ЕС». Реакция соцсетей на признание украинского блюда нематериальным культурным наследием 1 июля, 17:47 Когда борщ удался (Фото:Goni Memes/Facebook)

Украинское традиционное национальное блюдо борщ включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий срочной охраны. Об этом стало известно 1 июля после внеочередного заседания Межправительственного комитета организации. Украинцы радуются, что борщ теперь официально «наш», а НВ собрал последние посты.

Комитет признал универсальную ценность украинского борща и его значение для мировой культуры. Теперь культура приготовления украинского национального блюда находится под охраной ЮНЕСКО. Об этом сообщили в соцсетях постоянного представительства Украины при организации.

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Украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко уверен, что это однозначно победа на культурном фронте, ведь российская пропаганда долгое время пыталась убедить мир, что борщ — их наследие.

Блогер и политик Виталий Чепинога придумал актуальный шутливый диалог.

Политолог Николай Давидюк отметил, что культурная дипломатия Клопотенко дала отличный результат.

Комик и актер Тарас Стадницкий придумал шутку о наследии ЮНЕСКО.

Не обошлось без мемов.

Обрадовали украинцы и невероятными иллюстрациями.

Правильный путь.

Помните, в украинских домах борщ никогда не скисает — он просто не успевает это сделать.

Да, теперь у каждого украинца есть культурное наследие ЮНЕСКО в холодильнике.

Напомним, Украина подала заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО весной 2021 года. В этом списке уже есть украинская петриковская декоративная роспись, традиция косовской расписной керамики и казацкие песни Днепропетровской области.



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