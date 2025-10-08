Настоящая кулинарная ловушка. Британец в видео рассказал, чем «опасен» украинский борщ

Мужчина из Великобритании, который женат на украинке, рассказал, почему считает борщ «опасным» блюдом.

Своими наблюдениями мужчина поделился в TikTok-аккаунте. По словам британца, главная «опасность» борща — это его огромные порции.

Мужчина из Британии рассказал "всю правду" об украинском борще / Фото: ukrainian.wife/TikTok/скриншот

Мужчина с юмором говорит, что украинцы всегда берут самую большую кастрюлю, которую найдут, а если такой нет, то покупают специально для борща. В итоге получается огромное количество блюда, которое приходится есть на обед, ужин и даже завтрак несколько дней подряд.

Даже если холодильник полон, борщ можно еще раз прокипятить, ведь он «проживет» несколько дней.

Не надо просить украинца прекратить готовить борщ, потому что тогда его можно больше не увидеть, иронично продолжает британец. Главное предостережение по его совету — не сравнивать собственный борщ с маминым.

Видео вызвало много положительных комментариев от пользователей, которые поддерживают его слова и шутливый тон.

