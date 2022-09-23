«Это начало работать!». Украинский блогер в Израиле за 175 дней засунул в Стену Плача 17 500 бумажек с «проклятиями» для россиян 23 сентября, 15:25 Так держать! (Фото:Instagram)

Украинский блогер под ником alex_davidivich, проживающий в Израиле, за 175 дней запихнул в Стену Плача 17 500 бумажек с «проклятиями» для россиян. Этим он поделился у себя в соцсетях.

Профиль у парня закрыт. В описании блогер отметил, что отец у него еврей, а мама — украинка. На бумажках он пишет: «Боже, сделай так, чтобы все россияне умерли».

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Блогер считает, что его способ начал работать, учитывая новости о контрнаступлении ВСУ.

Видео дня

Напомним, что международное сообщество, как и украинцы, поражено успехами контрнаступательных действий ВСУ на юге, севере и востоке нашего государства. Каждый день появляются новости об освобожденных территориях Украины. Трудно не обсуждать столь хорошие новости, но зачем себя сдерживать? НВ собрал последние посты украинцев о контрнаступлении ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.