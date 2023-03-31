Оккупанты украли у украинских детей именные ложечки. Бойцы ВСУ их нашли и вернули 31 марта, 12:54 Ложечки были найдены в блиндаже оккупантов в Бучанском районе (Фото:Юрий Фаныгин/Facebook)

Российские мародеры, грабившие в начале полномасштабного вторжения жителей захваченных территорий Киевской области, не брезговали даже воровством кухонных принадлежностей.

Об одном из таких случаев рассказал у себя в Facebook волонтер и работник Днепропетровского национального исторического музея имени Яворницкого Юрий Фаныгин, опубликовав фото с двумя именными ложками украинских детей, которые были найдены в блиндаже оккупантов.

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Фото: Юрий Фаныгин/Facebook

Как оказалось, они были украдены у жителей Бучанского района, которых, благодаря огласке в соцсетях удалось в итоге разыскать.

«Ложечки нашли владельцев! Сегодня их передали бабушке Людмиле, которая их и подарила. Дети и мать живы. (Сейчас за границей). Тогда, в 2022 году, семья попала в зону боев под Бучей, затем в оккупацию и чудом уцелела. У них украли и уничтожили все. Но ложечки вернулись. В этой истории чудо — все!», — отметил Фаныгин.