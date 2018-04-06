Украинский мобильный оператор потроллил конкурентов мемом "Кто мы"

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Украинский мобильный оператор потроллил конкурентов мемом
Фото: knowyourmeme.com

Крупнейший украинский оператор мобильной связи Киевстар отложил запуск 4G в связи с подготовкой необходимой документации. Украинский оператор lifecell потроллил конкурентов мемом "Кто мы. Чего мы хотим?". 

Картинка с комиксом появилась на Facebook-странице lifecell с подписью: "Лучше поздно, чем никогда, но гораздо лучше сделать это первыми и не заставлять никого ждать".

 Мем "Кто мы? Чего мы хотим?" высмеивает стериотипы о разных социальных группах людей.  

 

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