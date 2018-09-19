Украинский блогер покорил Reddit устройством, которое делает идеальный кебаб

Пользователи Reddit опубликовали на форуме отрывок из украинского видеоблога SlivkiShow. Они в восторге от устройства, которое делает кебаб.
SlivkiShow - это видеоблог Юрия Янива, в котором он показывает полезные лайфхаки.
В новом выпуске он показал устройство, с помощью которого можно сделать идеальный шашлык-кебаб на деревянной палочке. Для этого он использовал бутылку, жестяную банку и уголок из водопроводной трубы.
Короткая версия ролика.
Видео прокомментировали более тысячи раз.
Это лучший лайфхак, который я видел в своей жизни.
Без шуток. Это отличное шоу
Есть соблазн повторить. Только лучше
Прямо сейчас пользователь kitchenwaredesigner патентует его. В эти выходные я сделаю что-то подобное из менее токсичных канцерогенных материалов.
Пользователь XXJim_LaheyXX рассмотрел это устройство с философской стороны.
Обратите внимание банка колы и бутылка Pepsi. Кажется, мы имеем дело с мастером дзена.
Другой пользователь под ником 1mikeg нашел похожее устройство на Amazon.
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