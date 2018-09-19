Украинский блогер покорил Reddit устройством, которое делает идеальный кебаб

Устройство можно собрать за $3

Пользователи Reddit опубликовали на форуме отрывок из украинского видеоблога SlivkiShow. Они в восторге от устройства, которое делает кебаб.

SlivkiShow - это видеоблог Юрия Янива, в котором он показывает полезные лайфхаки.

В новом выпуске он показал устройство, с помощью которого можно сделать идеальный шашлык-кебаб на деревянной палочке. Для этого он использовал бутылку, жестяную банку и уголок из водопроводной трубы.

Короткая версия ролика.

Видео прокомментировали более тысячи раз.

wtfreddithatesme

Это лучший лайфхак, который я видел в своей жизни.

p90xeto

Без шуток. Это отличное шоу

Amonasrester

Есть соблазн повторить. Только лучше

AssertiveInTraining

Прямо сейчас пользователь kitchenwaredesigner патентует его. В эти выходные я сделаю что-то подобное из менее токсичных канцерогенных материалов.

Пользователь XXJim_LaheyXX рассмотрел это устройство с философской стороны.

Обратите внимание банка колы и бутылка Pepsi. Кажется, мы имеем дело с мастером дзена.

Другой пользователь под ником 1mikeg нашел похожее устройство на Amazon.