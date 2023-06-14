Это просто «пытка». Бойцы ВСУ узнали, какую музыку слушают российские оккупанты, и не смогли сдержать смеха — видео 14 июня, 11:49 Оккупанты вдохновляются на военные преступления в Украине песнями про «дедов» (Фото:Коллаж NV)

С начала полномасштабного вторжения РФ музыка стала для украинцев важной составляющей их сопротивления, мотивируя на борьбу за свободу и независимость своей страны.

При этом отдельные песни и вовсе превратились в символ несгибаемости народа, как это стало с композицией Ой у лузі червона калина, исполненной Андреем Хлывнюком в самый мрачный период боевых действий, когда войска захватчиков уже стояли буквально под Киевом.

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А вот что вдохновляет россиян на их военные преступления?

Если вас когда-то волновал этот вопрос, то украинские военные нашли на него ответ.

Захватив в плен двух российских оккупантов, они решили проверить их телефоны, и обнаружили в них плейлисты с настолько кринжовыми треками, что слушать их без ощущения «испанского стыда» просто невозможно.

Одним из них, в частности, оказалась убогая переделка Демобилизации группы Сектор Газа, слепленная из самых примитивных нарративов кремлевской пропаганды о «фашистах» и тому подобном.

Не обошлось и без песни про «дедов», которые, убегая от немецкой армии в 1941 году, на самом деле якобы «шли вперед».

Слушая это, бойцы ВСУ просто не смогли сдержать смеха, поражаясь музыкальным вкусам так называемого «глубинного народа».