Это просто «пытка». Бойцы ВСУ узнали, какую музыку слушают российские оккупанты, и не смогли сдержать смеха — видео

14 июня, 11:49
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Оккупанты вдохновляются на военные преступления в Украине песнями про «дедов» (Фото:Коллаж NV)

Оккупанты вдохновляются на военные преступления в Украине песнями про «дедов» (Фото:Коллаж NV)

С начала полномасштабного вторжения РФ музыка стала для украинцев важной составляющей их сопротивления, мотивируя на борьбу за свободу и независимость своей страны.

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При этом отдельные песни и вовсе превратились в символ несгибаемости народа, как это стало с композицией Ой у лузі червона калина, исполненной Андреем Хлывнюком в самый мрачный период боевых действий, когда войска захватчиков уже стояли буквально под Киевом.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/lu8m5FA2nL8

А вот что вдохновляет россиян на их военные преступления?

Если вас когда-то волновал этот вопрос, то украинские военные нашли на него ответ.

Захватив в плен двух российских оккупантов, они решили проверить их телефоны, и обнаружили в них плейлисты с настолько кринжовыми треками, что слушать их без ощущения «испанского стыда» просто невозможно.

Одним из них, в частности, оказалась убогая переделка Демобилизации группы Сектор Газа, слепленная из самых примитивных нарративов кремлевской пропаганды о «фашистах» и тому подобном.

https://twitter.com/666_mancer/status/1668679283949051911

Не обошлось и без песни про «дедов», которые, убегая от немецкой армии в 1941 году, на самом деле якобы «шли вперед».

https://twitter.com/666_mancer/status/1668678264661897217

Слушая это, бойцы ВСУ просто не смогли сдержать смеха, поражаясь музыкальным вкусам так называемого «глубинного народа».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Музыка Российская агрессия Пленные Российские военные Война России против Украины

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