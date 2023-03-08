ВСУ создали идеальную приманку для российских оккупантов — видео 8 марта, 17:20 Попытавшись забрать унитаз, россиянин сразу отправится на концерт Кобзона (Фото:Скриншот видео Seveerity/Twitter)

Тщательно изучив повадки военнослужащих ВС РФ, украинские специалисты сумели создать идеальную приманку, против которой не устоит ни один оккупант.

Взяв за основу наземный дрон, военные инженеры усовершенствовали его специальным модулем в виде белоснежного унитаза, который, как известно, является самым лакомым «трофеем» для любого российского мародера.

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При этом под приманкой украинские бойцы установили противотанковую мину, укрыв ее маскировочной сеткой, чтобы не спугнуть добычу раньше времени.

И как только россиянин, хорошенько обнюхав неожиданную находку, попытается унести ее в свою нору, сработает механизм для его моментального перемещения прямо на концерт Иосифа Кобзона.