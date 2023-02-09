Креативный досуг. Украинские защитники соорудили оригинальный аттракцион из подручных средств — видео
Бойцы использовали замерзший водоем и знание законов физики (Фото:Скриншот видео andriikorchak849/TikTok)
Несмотря на войну, украинские защитники остаются на позитиве, организовывая себе креативный досуг даже в условиях российской агрессии.
В соцсетях обнародовали видео, на котором бойцы Сил обороны соорудили для себя оригинальный аттракцион.
Использовав подручные средства, замерзший водоем и знание законов физики, они собрали из дерева некое подобие центрифуги для подготовки астронавтов.
Судя по эмоциям военных, развлечение вышло на славу.