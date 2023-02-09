Креативный досуг. Украинские защитники соорудили оригинальный аттракцион из подручных средств — видео 9 февраля, 12:59 Бойцы использовали замерзший водоем и знание законов физики (Фото:Скриншот видео andriikorchak849/TikTok)

Несмотря на войну, украинские защитники остаются на позитиве, организовывая себе креативный досуг даже в условиях российской агрессии.

В соцсетях обнародовали видео, на котором бойцы Сил обороны соорудили для себя оригинальный аттракцион.

Использовав подручные средства, замерзший водоем и знание законов физики, они собрали из дерева некое подобие центрифуги для подготовки астронавтов.

Видео дня

Судя по эмоциям военных, развлечение вышло на славу.