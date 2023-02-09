Креативный досуг. Украинские защитники соорудили оригинальный аттракцион из подручных средств — видео

9 февраля, 12:59
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Бойцы использовали замерзший водоем и знание законов физики (Фото:Скриншот видео andriikorchak849/TikTok)

Бойцы использовали замерзший водоем и знание законов физики (Фото:Скриншот видео andriikorchak849/TikTok)

Несмотря на войну, украинские защитники остаются на позитиве, организовывая себе креативный досуг даже в условиях российской агрессии.

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В соцсетях обнародовали видео, на котором бойцы Сил обороны соорудили для себя оригинальный аттракцион.

Использовав подручные средства, замерзший водоем и знание законов физики, они собрали из дерева некое подобие центрифуги для подготовки астронавтов.

Видео дня

Судя по эмоциям военных, развлечение вышло на славу.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1623635867569905666?s=46&t=BFxoD9mPUoCMoYy2Gg6gAg
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Развлечения Война России против Украины

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