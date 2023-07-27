Не показывайте детям. Бойцы ВСУ нашли себе отличное развлечение, чтобы хоть ненадолго отвлечься от военных будней — видео

27 июля, 16:22
Поделиться:
Бойцы исполнили мечту «внутреннего ребенка» многих украинцев (Фото:Скриншот видео Yevhen Nahornyi/TikTok)

Бойцы исполнили мечту «внутреннего ребенка» многих украинцев (Фото:Скриншот видео Yevhen Nahornyi/TikTok)

Несмотря на суровые военные будни со всеми их тяготами и постоянным риском для жизни, украинские защитники все-таки находят минутку, чтобы отвлечься от жестокой реальности.

Читайте также:
Украинцы превратили угрюмые заросли со свалкой в уютнейшее место для пикников — видео

А поскольку возможностей развлечься на передовой не так уж много, приходится импровизировать и вспоминать свой детский опыт, как это сделали бойцы на видео, обнародованном одним из них у себя в TikTok.

Видео дня

На нем видно, как около десятка солдат резво плещутся в огромной луже, совершенно не сдерживая своего «внутреннего ребенка» на зависть всем тем, кто мечтал о подобном с самых ранних лет, однако так и не решился на это, чтобы не расстраивать своих родителей.

Читайте также:
Украинские защитники соорудили оригинальный аттракцион из подручных средств — видео

Не менее забавным оказалось и звуковое сопровождение видео, для которого был использован уже давно ставший мемом диалог маленького Назара и его мамы, которую он просит «не психовать» из-за его кулинарных шалостей.

@rebel_ukraine #russiaagresor #stoprussianagression #supportukraine #russiaterroiststate #ukraine2023🇺🇦 #ukraine🇺🇦 #war #2023 #pubg #airsoft #trainingday #fakefirearms⚠️ #fakegun⚠️ ♬ оригінальний звук - Та сама Невістка🙄
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Развлечения Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X