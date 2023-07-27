Не показывайте детям. Бойцы ВСУ нашли себе отличное развлечение, чтобы хоть ненадолго отвлечься от военных будней — видео 27 июля, 16:22 Бойцы исполнили мечту «внутреннего ребенка» многих украинцев (Фото:Скриншот видео Yevhen Nahornyi/TikTok)

Несмотря на суровые военные будни со всеми их тяготами и постоянным риском для жизни, украинские защитники все-таки находят минутку, чтобы отвлечься от жестокой реальности.

А поскольку возможностей развлечься на передовой не так уж много, приходится импровизировать и вспоминать свой детский опыт, как это сделали бойцы на видео, обнародованном одним из них у себя в TikTok.

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На нем видно, как около десятка солдат резво плещутся в огромной луже, совершенно не сдерживая своего «внутреннего ребенка» на зависть всем тем, кто мечтал о подобном с самых ранних лет, однако так и не решился на это, чтобы не расстраивать своих родителей.

Не менее забавным оказалось и звуковое сопровождение видео, для которого был использован уже давно ставший мемом диалог маленького Назара и его мамы, которую он просит «не психовать» из-за его кулинарных шалостей.