Пришлось отступить. Бойцы ВСУ попытались отведать сюрстремминг, но оказались к этому не готовы — видео 1 сентября, 15:05 Без противогазов и специальной подготовки справиться с сюрстреммингом оказалось очень трудно (Фото:Коллаж NV)

Украинские военные поделились в соцсетях забавным видео своей неудачной попытки попробовать шведский национальный продукт сюрстремминг, который представляет собой консервированную квашеную сельдь.

Его особенностью, помимо уникальных вкусовых качеств, является запах, провоцирующий у неподготовленных гурманов сильные рвотные позывы.

В свою очередь бойцы Сил обороны решили проверить это на себе, попытавшись открыть консерву со сюрстреммингом прямо в помещении, однако быстро выяснилось, что, несмотря на все свое мужество и решительность, к выполнению подобных задач они совершенно не готовы.

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В итоге, так и не отведав шведского деликатеса и даже не решившись вскрыть до конца банку с ним, солдаты были вынуждены отступить.

Впрочем, украинские защитники все равно не сдались и, перегруппировавшись, снова пошли в отчаянную атаку на консервированную сельдь, однако и на этот раз без противогазов и костюмов химзащиты у них ничего не вышло.