«У людей так не бывает». Бутусов показал «доказательство» того, что среди российских оккупантов есть «иноплане» — видео 24 июля, 13:37 У найденной на позициях оккупантов перчатки оказалось всего четыре пальца (Фото:Скриншот видео t.me/ButusovPlus)

Военнослужащие Сил обороны обнаружили на зачищенных позициях российских захватчиков где-то на восточном направлении очень странный «артефакт».

Речь идет о необычных перчатках с четырьмя пальцами и очень большого размера, видео с которыми опубликовал у себя в соцсетях журналист Юрий Бутусов.

По словам украинских защитников, данная находка может свидетельствовать о том, что в рядах оккупационных войск РФ воюют какие-то «мутанты» или «инопланетяне».

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«Они говорят, что воюют с НАТО. Что у нас тут дох*я натовских военных. Вот, что на сепарских позициях. Воюют инопланетяне. Всего четыре пальца. У людей так не бывает. Рука здоровенная», — шутят украинские военные.

Похоже, что, кроме фэнтезийных «орков», которых, согласно поверьям из соцсетей, РФ использует в Украине в качестве своего «пушечного мяса», кремлевский режим начал мобилизовать еще и персонажи из научной фантастики, поскольку сами россияне желанием воевать за своего диктатора Владимира Путина больше не горят.