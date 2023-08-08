Бойцы ВСУ используют артиллерийское орудие вместо лестницы — видео 8 августа, 17:39 Если рядом есть артиллерийская установка, лестница бойцам ВСУ не нужна (Фото:Скриншот видео Seveerity/Twitter)

Кроме умения хорошо обращаться с оружием, не менее важным качеством для солдат является также сообразительность, которая помогает им приспосабливаться к жизни на фронте со всеми ее тяготами и бытовыми неудобствами.

Благодаря этому украинские военные умудряются решать даже, казалось бы, невыполнимые в таких условиях задачи.

И если бойцам Сил обороны вдруг понадобилось взобраться на высоту, чтобы обрезать мешающие им ветки, а никакой лестницы на хозяйстве нет, то, воспользовавшись своей смекалкой, они обязательно найдут способ, как это сделать с помощью подручных средств, особенно, если рядом окажется артиллерийская установка.

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«Если что, выезжаем, пилим аварийные деревья по городу. Можете набрать, приедем», — шутят украинские защитники, комментируя столь необычный способ использования орудия.

Якщо поруч є артилерійська установка, драбина бійцям ЗСУ не потрібна😅https://t.co/SMyXAOdjTC pic.twitter.com/Nchj0DR2vO — NV (@tweetsNV) August 8, 2023