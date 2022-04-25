«Что это за х**ня?». В Сети началась новая эра мемов с фейковыми заголовками украинских СМИ
Новости, которых мы заслуживаем (Фото:Постиронические политические мемы/Telegram)
Какие времена — такие и мемы. В Сети становятся популярными новые смешные картинки с фейковыми заголовками в СМИ, в которых Генштаб ВСУ то доволен, то не слишком оказанной помощью от разных партнеров. НВ сделало подборку самых смешных.
Обычно заголовки в таких мемах фотошопят на страницах медиа Украинская Правда.
Здесь уже Испания передала свое «оружие». Неплохо, но автор мема решил иначе.
Закарпатская ТрО постаралась. Можно ли считать это разработкой биолабораторий?
Исторический мем о Германии. Чем богаты – тому и рады.
Передаем привет Житомиру. Заслуживает аплодисментов.
Выглядит надежно.
Знатоки аниме оценят.
Самая милая помощь.
Напомним, что новое приложение-конструктор Мемомет анонсировал соучредитель Reface Дмитрий Швец. Простой интерфейс и функционал позволят каждому украинцу легко и быстро создавать мемы о нашем настоящем.
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