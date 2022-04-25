«Что это за х**ня?». В Сети началась новая эра мемов с фейковыми заголовками украинских СМИ 25 апреля, 17:29 Цей матеріал також доступний українською Новости, которых мы заслуживаем (Фото:Постиронические политические мемы/Telegram)

Какие времена — такие и мемы. В Сети становятся популярными новые смешные картинки с фейковыми заголовками в СМИ, в которых Генштаб ВСУ то доволен, то не слишком оказанной помощью от разных партнеров. НВ сделало подборку самых смешных.

Обычно заголовки в таких мемах фотошопят на страницах медиа Украинская Правда.

Фото: Постиронические политические мемы/Telegram

Здесь уже Испания передала свое «оружие». Неплохо, но автор мема решил иначе.

Фото: Постиронические политические мемы/Telegram

Закарпатская ТрО постаралась. Можно ли считать это разработкой биолабораторий?

Видео дня

Фото: Постиронические политические мемы/Telegram

Исторический мем о Германии. Чем богаты – тому и рады.

Фото: Постиронические политические мемы/Telegram

Передаем привет Житомиру. Заслуживает аплодисментов.

Фото: Постиронические политические мемы/Telegram

Выглядит надежно.

Фото: Постиронические политические мемы/Telegram

Знатоки аниме оценят.

Фото: Постиронические политические мемы/Telegram

Самая милая помощь.

Фото: Постиронические политические мемы/Telegram

Напомним, что новое приложение-конструктор Мемомет анонсировал соучредитель Reface Дмитрий Швец. Простой интерфейс и функционал позволят каждому украинцу легко и быстро создавать мемы о нашем настоящем.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.