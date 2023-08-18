Бойцы ВСУ устроили забавный флешмоб, сравнивая свою технику и Bentley — видео
От БТР на войне толку больше, чем от Bentley (Фото:Коллаж NV)
Украинские военные устроили забавный флешмоб в ответ на завирусившееся в соцсетях видео о Bentley.
Речь идет о рекламном ролике, в котором белокурая девушка ласкает элитный автомобиль, повторяя все время своим томным голосом название его марки.
В свою очередь бойцы Сил обороны решили ее спародировать, однако вместо Bentley каждый из них расхваливает в аналогичной манере свое собственное транспортное средство.
А поскольку речь идет о военных, то и предпочтения у них оказались соответствующими.
Например, некоторым защитникам очень нравится украинский КрАЗ.
Другим больше по душе РСЗО, пусть даже на шасси советского Урала.
Кто-то из украинских бойцов считает, что даже самый роскошный автомобиль не сравнится с БТР.
Подхватили флешмоб и американские военные, которые со своей стороны настаивают, что круче Humvee машины нет.