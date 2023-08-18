Бойцы ВСУ устроили забавный флешмоб, сравнивая свою технику и Bentley — видео

18 августа, 12:16
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От БТР на войне толку больше, чем от Bentley (Фото:Коллаж NV)

От БТР на войне толку больше, чем от Bentley (Фото:Коллаж NV)

Украинские военные устроили забавный флешмоб в ответ на завирусившееся в соцсетях видео о Bentley.

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Речь идет о рекламном ролике, в котором белокурая девушка ласкает элитный автомобиль, повторяя все время своим томным голосом название его марки.

В свою очередь бойцы Сил обороны решили ее спародировать, однако вместо Bentley каждый из них расхваливает в аналогичной манере свое собственное транспортное средство.

Видео дня

А поскольку речь идет о военных, то и предпочтения у них оказались соответствующими.

Например, некоторым защитникам очень нравится украинский КрАЗ.

https://twitter.com/kvistp/status/1691551080570667322

Другим больше по душе РСЗО, пусть даже на шасси советского Урала.

https://twitter.com/2pryvatmemarnya/status/1689995009729114112

Кто-то из украинских бойцов считает, что даже самый роскошный автомобиль не сравнится с БТР.

https://twitter.com/666_mancer/status/1692179461905527127

Подхватили флешмоб и американские военные, которые со своей стороны настаивают, что круче Humvee машины нет.

https://twitter.com/OsintTV/status/1690358277018689537
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Военная техника БТР Украинские военные Флешмоб КрАЗ Bentley Пародия Война России против Украины

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