Бойцы ВСУ устроили забавный флешмоб, сравнивая свою технику и Bentley — видео 18 августа, 12:16 От БТР на войне толку больше, чем от Bentley (Фото:Коллаж NV)

Украинские военные устроили забавный флешмоб в ответ на завирусившееся в соцсетях видео о Bentley.

Речь идет о рекламном ролике, в котором белокурая девушка ласкает элитный автомобиль, повторяя все время своим томным голосом название его марки.

В свою очередь бойцы Сил обороны решили ее спародировать, однако вместо Bentley каждый из них расхваливает в аналогичной манере свое собственное транспортное средство.

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А поскольку речь идет о военных, то и предпочтения у них оказались соответствующими.

Например, некоторым защитникам очень нравится украинский КрАЗ.

Другим больше по душе РСЗО, пусть даже на шасси советского Урала.

Кто-то из украинских бойцов считает, что даже самый роскошный автомобиль не сравнится с БТР.

Подхватили флешмоб и американские военные, которые со своей стороны настаивают, что круче Humvee машины нет.