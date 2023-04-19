Украинские берцы уберегли бойца ВСУ, остановив вражескую пулю — видео 19 апреля, 12:55 Пуля застряла в подошве ботинка (Фото:Коллаж NV)

Берцы компании TALAN, которые используют ВСУ, помимо своего удобства, обеспечивают также отличную защиту в условиях боевых действий.

Своеобразную «рекламу» обуви отечественного производства опубликовал в соцсетях один из украинских бойцов.

На обнародованных кадрах видно, что подошва тактических ботинок остановила вражескую пулю, и уберегла ногу своего владельца от ранения.

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Таким образом украинские военные опровергли фейк кремлевской пропаганды о якобы плохом качестве снаряжения ВСУ.

«Пиз*ели на TALAN, что ху*вые берцы… Родился в берцах TALAN», — пошутил один из солдат.