Украинские берцы уберегли бойца ВСУ, остановив вражескую пулю — видео

19 апреля, 12:55
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Пуля застряла в подошве ботинка (Фото:Коллаж NV)

Пуля застряла в подошве ботинка (Фото:Коллаж NV)

Берцы компании TALAN, которые используют ВСУ, помимо своего удобства, обеспечивают также отличную защиту в условиях боевых действий.

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Своеобразную «рекламу» обуви отечественного производства опубликовал в соцсетях один из украинских бойцов.

На обнародованных кадрах видно, что подошва тактических ботинок остановила вражескую пулю, и уберегла ногу своего владельца от ранения.

Видео дня

Таким образом украинские военные опровергли фейк кремлевской пропаганды о якобы плохом качестве снаряжения ВСУ.

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«Пиз*ели на TALAN, что ху*вые берцы… Родился в берцах TALAN», — пошутил один из солдат.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1648630115188854784
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Обувь Украинские военные Война России против Украины

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