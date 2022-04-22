«Ми — Чорнобаївка, ти — мрець». Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук представила новое стихотворение, в котором обращается к военным РФ 22 апреля, 20:35 Цей матеріал також доступний українською Текст даже положили на мелодию (Фото:Скриншот с видео)

Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук, прославившаяся еще во времена Евромайдана стихом Никогда мы не будем братьями, представила новую поэзию За Харьков, за Марик, за Ирпень, в которой обращается к солдатам РФ, рассказывая об их судьбе в войне с Украиной. Видео девушка опубликовала на своем YouTube канале.

"Посвящается украинской армии, территориальной обороне, волонтерам, врачам и каждому, кто сегодня борется за Украину", - пишет Дмитрук.

Стихотворение завирусилось в Сети. В профиле TikTok под никнеймом the.ukraine.forces его положили на мелодию. Видео собрало около 200 тысяч просмотров.

Видео дня

Напомним, что в TikTok все чаще начали вирусироваться видео с новыми, украинскими песнями, которые авторы написали на фоне полномасштабной войны. НВ сделало подборку новой музыки, которая вам понравится.

Также польский исполнитель Cipys написал песню под названием Putin, в которой четко объясняет свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Украинцам песня понравилась, особенно бойцам ВСУ, поэтому они запустили под нее новый танцевальный тренд. НВ собрало для вас самые милые видео. Кстати, цитату « Jebać Putina — kurwę i skurwysyna» переведите с польского на украинский, вам понравится.

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