«Я просто хочу додому, у свою кімнату». Как пользователи TikTok превратили украинскую лирическую песню в мем
Всем иногда просто хочется домой (Фото:Скриншоты с видео)
Исполнительница под ником viora написала замечательную романтическую композицию, но украинское умение превратить все в шутку одержало верх. Текст «я просто хочу домой, в свою комнату» подставили под кучу жизненных ситуаций. НВ собрал самые забавные видео.
Оригинал певицы.
Настроение украинцев, которым пришлось уехать за границу:
Вам нужно — вы и идите на кухню.
Давайте уже переходить к интересным темам.
А как же фанфики?
Терпение — прекрасная штука. Правда, быстро кончается.
Мужчины, не нужно так.
Напомним, что главный мотиватор страны ТС Петя создал новый тренд в TikTok фрагментом из своего трека под названием Двери открывайте. Под песню сняли более 6 тысяч видео, а НВ отобрал самые забавные.
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