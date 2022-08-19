«Я просто хочу додому, у свою кімнату». Как пользователи TikTok превратили украинскую лирическую песню в мем

19 августа, 19:52
Всем иногда просто хочется домой (Фото:Скриншоты с видео)

Всем иногда просто хочется домой (Фото:Скриншоты с видео)

Исполнительница под ником viora написала замечательную романтическую композицию, но украинское умение превратить все в шутку одержало верх. Текст «я просто хочу домой, в свою комнату» подставили под кучу жизненных ситуаций. НВ собрал самые забавные видео.

Оригинал певицы.

@vioria.a

я просто хочу додому. 💔

♬ я просто хочу додому - vioria

Настроение украинцев, которым пришлось уехать за границу:

@fila3.16

+ у коментарі якщо це про тебе 🥹

♬ я просто хочу додому - vioria

Вам нужно — вы и идите на кухню.

@ptichkamua Думаю, що майже всі ми були у такій ситуації😅 #рекомендации #смешно #женщины ♬ я просто хочу додому - vioria

Давайте уже переходить к интересным темам.

@karilennn #здму #анатомія #медунівер #япростохочудодому #медстудент ♬ я просто хочу додому - vioria

А как же фанфики?

Видео дня

@elizabeth_book #booktok #укрбукток #book #букток #книжковийтікток #українськийтікток #booktok #сарамаас #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #фентезі ♬ я просто хочу додому - vioria

Терпение — прекрасная штука. Правда, быстро кончается.

@tklaserua А лежати ще мінімум пів години 🤣 #косметологія #косметолог #красашкіри #бьюті ♬ я просто хочу додому - vioria

Мужчины, не нужно так.

@banderasgirl фільтр наклався не на мене, а на мою футболку🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ #рек ♬ я просто хочу додому - vioria

Напомним, что главный мотиватор страны ТС Петя создал новый тренд в TikTok фрагментом из своего трека под названием Двери открывайте. Под песню сняли более 6 тысяч видео, а НВ отобрал самые забавные.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Тренды TikTok

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