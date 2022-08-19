«Я просто хочу додому, у свою кімнату». Как пользователи TikTok превратили украинскую лирическую песню в мем 19 августа, 19:52 Всем иногда просто хочется домой (Фото:Скриншоты с видео)

Исполнительница под ником viora написала замечательную романтическую композицию, но украинское умение превратить все в шутку одержало верх. Текст «я просто хочу домой, в свою комнату» подставили под кучу жизненных ситуаций. НВ собрал самые забавные видео.

Оригинал певицы.

Настроение украинцев, которым пришлось уехать за границу:

Вам нужно — вы и идите на кухню.

Давайте уже переходить к интересным темам.

А как же фанфики?

Видео дня

Терпение — прекрасная штука. Правда, быстро кончается.

Мужчины, не нужно так.

Напомним, что главный мотиватор страны ТС Петя создал новый тренд в TikTok фрагментом из своего трека под названием Двери открывайте. Под песню сняли более 6 тысяч видео, а НВ отобрал самые забавные.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.