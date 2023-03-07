«Смотрите на свою дурацкую ракету». Бесстрашная украинская старушка из Херсонской области покорила иностранцев — видео

7 марта, 11:34
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Иностранцы восхитились силой духа жительницы Херсонской области (Фото:Скриншот видео nastjademanik/TikTok)

Иностранцы восхитились силой духа жительницы Херсонской области (Фото:Скриншот видео nastjademanik/TikTok)

Решимость и несгибаемость украинского народа на фоне всех ужасов войны, развязанной против него россиянами, продолжает поражать иностранцев.

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В соцсетях набирает популярность видео с пожилой жительницей Херсонской области, спокойно позирующей рядом с неразорвавшейся ракетой РСЗО оккупантов.

«Вы, козлы, думали, что нас победите? А фигу! Смотрите на свою дурацкую ракету», — обратилась она к российским захватчикам, совершающим военные преступления, обстреливая жилые районы с мирным населением.

Видео дня

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1632738048659079170

Такое бесстрашие старушки не оставило равнодушным как самих украинцев, так и иностранных пользователей соцсетей, восхитившихся силой ее духа.

https://twitter.com/Anaraza5/status/1632801369747869698

«Какая милая дама!».

https://twitter.com/deakin_philip/status/1632739838632837120

«Давай, бабушка! Давай!».

https://twitter.com/JoyceJo53293839/status/1632740986848698368

«Мне нравится эта женщина. Пусть она останется в безопасности».

https://twitter.com/mircea_einstein/status/1632791754054270979

«Вот это дух!».

https://twitter.com/kimvallejo/status/1632738651162439680

«Украинские бабушки напоминают мне моих итальянских бабушек».

https://twitter.com/AH94214217/status/1632805057379827713

«Им приходится через многое пройти, и они просто замечательные люди. Обожаю этих украинцев!».

https://twitter.com/writetimez/status/1632746301447192577

«Мне нравится эта женщина! У нее сердце воина. Да хранит ее Бог, чтобы она могла отпраздновать победу Украины».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Ракеты Украинцы Херсонская область Пенсионеры Иностранцы Война России против Украины

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