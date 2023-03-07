«Смотрите на свою дурацкую ракету». Бесстрашная украинская старушка из Херсонской области покорила иностранцев — видео 7 марта, 11:34 Иностранцы восхитились силой духа жительницы Херсонской области (Фото:Скриншот видео nastjademanik/TikTok)

Решимость и несгибаемость украинского народа на фоне всех ужасов войны, развязанной против него россиянами, продолжает поражать иностранцев.

В соцсетях набирает популярность видео с пожилой жительницей Херсонской области, спокойно позирующей рядом с неразорвавшейся ракетой РСЗО оккупантов.

«Вы, козлы, думали, что нас победите? А фигу! Смотрите на свою дурацкую ракету», — обратилась она к российским захватчикам, совершающим военные преступления, обстреливая жилые районы с мирным населением.

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Такое бесстрашие старушки не оставило равнодушным как самих украинцев, так и иностранных пользователей соцсетей, восхитившихся силой ее духа.

«Какая милая дама!».

«Давай, бабушка! Давай!».

«Мне нравится эта женщина. Пусть она останется в безопасности».

«Вот это дух!».

«Украинские бабушки напоминают мне моих итальянских бабушек».

«Им приходится через многое пройти, и они просто замечательные люди. Обожаю этих украинцев!».

«Мне нравится эта женщина! У нее сердце воина. Да хранит ее Бог, чтобы она могла отпраздновать победу Украины».