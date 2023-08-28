Украинка зрелищно набила морду манекену Путина. Настоящий бы этого не выдержал — видео 28 августа, 14:20 Удары девушки оказались очень сильными и хорошо поставленными (Фото:Скриншот видео Lyla_lilas/Twitter)

В соцсетях набирает популярность забавное видео с украинкой, зрелищно избивающей тренировочный манекен с лицом российского диктатора Владимира Путина.

На обнародованных кадрах видно, как она наносит в голову и корпус «главы кремлевского режима» серию хорошо поставленных ударов, даже не сняв с плеча свою сумочку.

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При этом била она настолько сильно, что, несмотря на то, что в самой РФ пропаганда сформировала для Путина имидж «непобедимого дзюдоиста», демонстрируя гражданам постановочные поединки своего вождя с поддающимися ему холуями, реальный бой с этой милой девушкой он бы вряд ли выдержал.

«Мечта каждого украинца и украинки на День Независимости», — метко отметил в комментарии к видео его автор.