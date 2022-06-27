Хоть как-то закрыть небо. Украинка создала петицию с просьбой пролететь над всей Украиной с иконой Божией Матери 27 июня, 14:49 Цей матеріал також доступний українською Несколько вариантов икон Богородицы (Фото:Фотографии Старого Львова)

Украинка Людмила Рогач разместила на сайте петиций просьбу пролететь над всей Украиной с иконой Божией Матери. Так женщина планирует защитить государство от пришедшей на украинские земли «нечисти».

«Просьба взять икону Матери Божьей, Покров Богородицы и пролететь над всей Украиной, чтобы покрыла нас от нечисти, наступившей на нашу мать Украину. На мирное население, на детей», — говорится в петиции.

Видео дня

Официальное обращение не пользуется популярностью и собрало более чем за месяц всего 12 голосов из 25 тысяч необходимых.

Напомним, что житель Тернополя Марьян Осовский создал петицию, в которой люди собирают подписи, чтобы вместо демонтированного памятника российскому поэту Александру Пушкину установить скульптуру одного из главных героев Звездных Войн Магистра Йоды.

Также недавно Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поскользнулся и упал во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии в Новороссийске, РФ. НВ опубликовало курьезное видео.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.