Украинка попросила совета у Threads по поводу отношений и нарвалась на критику в комментариях: что она спросила

Пользовательница социальной сети Threads под никнеймом quitescentlyy спросила у комментаторов мнение относительно ее личной жизни и нарвалась на критику.

Соответствующее сообщение 25-летняя девушка опубликовала 20 июля в Threads. Украинка описала свою личную жизнь с ее партнером и рассказала, что она встречается с парнем с 17 лет. Сейчас им обоим по 25 лет.

Сообщение пользователя / Фото: Скриншот

Сейчас девушка зарабатывает $800 в месяц, а ее партнер $4000. По мнению автора сообщения, ее парень не хочет расти дальше и ему так комфортно.

«Я читаю много книг по психологии и четко понимаю чего я стою. Я не хочу жить с мужчиной без амбиций. Люди, эта ситуация норм или стрьом?», — спрашивает девушка в конце своего сообщения.

Однако в комментариях пользователи считают, что на самом деле самой авторке нужно саморазвиваться и двигаться дальше, а не ее партнеру.

«Надеюсь, он найдет себе нормальную девушку, а вы развивайтесь и дальше без него», «найдите себе деда с зарплатой, которая вас устроит, и дайте этому парню шанс найти себе нормальную девушку», «пока вы с ним даже близко не на одном уровне», — пишут пользователи в комментариях.

Украинцы раскритиковали пользовательницу в соцсетях / Фото: Скриншот

Комментарии в Threads под сообщением / Фото: Скриншот

Всего за день под сообщением собралось более 400 комментариев и 183 распространения, а также более 75 тысяч просмотров.