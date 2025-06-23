Бразилец показал, как работает в украинском селе и пьет «бабушкин самогон» — видео

23 июня, 13:08
Поделиться:
Анна и Эдуардо в Таиланде (Фото: Instagram/anet_olivka)

Анна и Эдуардо в Таиланде (Фото: Instagram/anet_olivka)

В соцсетях пользовательница Анна Оливинская, которая в отношениях с мужчиной из Бразилии, показала, как он возится в украинском селе и пьет «бабушкин самогон».

Видео девушка опубликовала 22 июня в своем TikTok-аккаунте. Кадры, которые украинка подписала «Пов: бразилец приехал в украинское село к бабушке на отдых», показывают, как ее партнер Эдуардо с помощью тачки возит перегной.

Реклама

Тачка — простое устройство для транспортировки грузов, которое часто используется в селе и при строительных работах.

@anet_olivka0 #ukraine #village #internationalcouple @Eduardo Brasil ♬ оригінальний звук - ☦︎Міжгірський☦︎

За сутки видео набрало почти полмиллиона просмотров и более 45 тысяч лайков.

«Для половины села это будто любимый актер из сериалов вышел», «украинки даже из иностранцев могут настоящих украинцев воспитать», «вижу, наших женщин ничего не останавливает, уже и до бразильцев добрались», — пишут пользователи в комментариях.

Комментарии украинцев (Фото: Скриншот)
Комментарии украинцев / Фото: Скриншот

Другое видео Анна опубликовала сегодня, 23 июня. Девушка записала ролик в ответ на один из комментариев юзеров. На кадрах Эдуардо налили в рюмку самогон, который он выпил и закусил салом.

@anet_olivka0 Replying to @Людмила Оливинская #internationalcouple #ukraine🇺🇦 #самогон #бразилецьвшоцi #українськасім’я #тестнаміцність #тіктокпо ♬ оригинальный звук - 𝓐𝓛𝓔𝓚𝓢𝓐𝓝𝓓𝓡

Анна Оливинская из Днепропетровской области. Как указано в Instagram девушки, она является соучредителем международного модельного агентства. В соцсетях она показывает свою жизнь в Украине и за рубежом, а также об отношениях с бразильцем Эдуардом.

Читайте также:
Девятилетний школьник из Бразилии ездит в школу верхом на свинье — видео
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Село Бразилия Самогон Домохозяйство TikTok видеоконтент контент

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X