В соцсетях пользовательница Анна Оливинская, которая в отношениях с мужчиной из Бразилии, показала, как он возится в украинском селе и пьет «бабушкин самогон».

Видео девушка опубликовала 22 июня в своем TikTok-аккаунте. Кадры, которые украинка подписала «Пов: бразилец приехал в украинское село к бабушке на отдых», показывают, как ее партнер Эдуардо с помощью тачки возит перегной.

Тачка — простое устройство для транспортировки грузов, которое часто используется в селе и при строительных работах.

За сутки видео набрало почти полмиллиона просмотров и более 45 тысяч лайков.

«Для половины села это будто любимый актер из сериалов вышел», «украинки даже из иностранцев могут настоящих украинцев воспитать», «вижу, наших женщин ничего не останавливает, уже и до бразильцев добрались», — пишут пользователи в комментариях.

Комментарии украинцев / Фото: Скриншот

Другое видео Анна опубликовала сегодня, 23 июня. Девушка записала ролик в ответ на один из комментариев юзеров. На кадрах Эдуардо налили в рюмку самогон, который он выпил и закусил салом.

Анна Оливинская из Днепропетровской области. Как указано в Instagram девушки, она является соучредителем международного модельного агентства. В соцсетях она показывает свою жизнь в Украине и за рубежом, а также об отношениях с бразильцем Эдуардом.