«Украина превыше всего, с**а». Украинцы запустили самый патриотический тренд в TikTok

13 мая, 09:10
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Украина превыше всего! (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Украина превыше всего! (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

«Слава Украине! Героям Слава! Украина превыше всего. Украина превыше всего, с**а!» — полный текст нового тренда в TikTok. Подойдет для любого спора в комментариях, для общения со знакомыми с РФ и просто для будничных дел. НВ собрало актуальные видео.

Настроение украинцев в комментариях под русскими видео.

@victoria.niro

Україна — Понад Усе!!!💪🇺🇦❤️

♬ оригинальный звук - похуй

Сначала учат слово паляниця, а дальше все остальное. Ласковая украинизация.

@inesazitynyuk

♬ оригинальный звук - похуй

Можно применять к любому пророссийскому человеку.

Видео дня
@kotrag0dyna туди його. #укртікток#україна#українськийтікток ♬ оригинальный звук - похуй

Неважно, где ты. Главное, что в сердце Украина.

@sa.and.so Кого більше шкода панду чи Сошку?😂 #славаукраїні #українапонадусе #інтернаціональнасімя #азіат ♬ оригинальный звук - похуй
@nu_marin Хто в якому місті в Польщі? #польща🇵🇱 #україна🇺🇦 #українцівпольщі ♬ оригинальный звук - похуй

Все учителя должны быть такими.

@ohhyarova обожнюю!! #укртікток #захистукраїни ♬ оригинальный звук - похуй

Держим информационный фронт, пока ВСУ защищают наше спокойствие.

@denys_chernyha #українапонадусе💙💛 ♬ оригинальный звук - похуй
@ledi_di7777

♬ оригинальный звук - похуй

О чем еще говорить в бомбоубежищах?

@kamidere.05 🙃 #україна #дніпро #dnipro #українськийтікток #славаукраїні ♬ оригинальный звук - похуй

Напомним, что сегодня отличный день, чтобы поддержать творчество украинцев и забыть о российских ток-шоу. Чтобы сделать день не только прекрасным, но и легким — НВ собрало для вас отрывки выступлений украинских стендаперов, которые точно поднимут вам настроение. Наслаждайтесь.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Патриотизм Украина Тренды TikTok

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