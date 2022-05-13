«Украина превыше всего, с**а». Украинцы запустили самый патриотический тренд в TikTok 13 мая, 09:10 Цей матеріал також доступний українською Украина превыше всего! (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

«Слава Украине! Героям Слава! Украина превыше всего. Украина превыше всего, с**а!» — полный текст нового тренда в TikTok. Подойдет для любого спора в комментариях, для общения со знакомыми с РФ и просто для будничных дел. НВ собрало актуальные видео.

Настроение украинцев в комментариях под русскими видео.

Сначала учат слово паляниця, а дальше все остальное. Ласковая украинизация.

Можно применять к любому пророссийскому человеку.

Видео дня

Неважно, где ты. Главное, что в сердце Украина.

Все учителя должны быть такими.

Держим информационный фронт, пока ВСУ защищают наше спокойствие.

О чем еще говорить в бомбоубежищах?

Напомним, что сегодня отличный день, чтобы поддержать творчество украинцев и забыть о российских ток-шоу. Чтобы сделать день не только прекрасным, но и легким — НВ собрало для вас отрывки выступлений украинских стендаперов, которые точно поднимут вам настроение. Наслаждайтесь.



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