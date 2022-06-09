«Does he fuck? Fuck he does!». Украинцы захватывают американский тренд в TikTok и публикуют в нем фото украинских политиков 9 июня, 22:00 Цей матеріал також доступний українською Господин Кислица в тренде (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Американский сегмент TikTok запустил новый тренд с песней Fuzzy Duck (Пушистая утка). Больше внимания получил отрывок с фразой «Does he fuck? Fuck he does!» (дословный перевод будет о сексе — «Занимается ли он сексом? Черт, конечно же!», но сленгово это о крутизне определенного человека или персонажа. Fuck he does можно понимать, как «о, да, он может» сделать что-то). В украинскую версию попали политики, медийные персоны и даже поэты из Украины. НВ собрало видео.

Несколько видео посвятили президенту Украины Владимиру Зеленскому, который и так пользуется немалой популярностью у иностранных мужчин и женщин.

В нескольких видео также упомянули о постоянном представителе Украины в ООН Сергее Кислице, который недавно был гостем в американском The Daily Show с Тревором Ноа.

Видео дня

Общественный активист и военный ВСУ Сергей Стерненко тоже в тренде.

Видео посвятили и украинскому исполнителю Юрию Каплану. Большинство его знает как Валентина Стрикало.

Поэт и писатель Юрий Издрик тоже присоединился к тренду.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил об отношениях с Россией, развязавшей полномасштабную войну против Украины, процитировав песню Тейлор Свифт. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Если вдруг вы еще не влюбились в украинскую литературу, то TikTok-аккаунт «тупочитай» вам в этом поможет. Иронические видео о писателях, поэтах и персонажах из разных произведений знакомят пользователей с литературным наследием Украины. НВ собрало самые интересные видео.

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