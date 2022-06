«Does he fuck? Fuck he does!». Украинцы захватывают американский тренд в TikTok и публикуют в нем фото украинских политиков

Американский сегмент TikTok запустил новый тренд с песней Fuzzy Duck (Пушистая утка). Больше внимания получил отрывок с фразой «Does he fuck? Fuck he does!» (дословный перевод будет о сексе — «Занимается ли он сексом? Черт, конечно же!», но сленгово это о крутизне определенного человека или персонажа. Fuck he does можно понимать, как «о, да, он может» сделать что-то). В украинскую версию попали политики, медийные персоны и даже поэты из Украины. НВ собрало видео.