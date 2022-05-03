«Моя культура». Украинцы в TikTok запустили новый тренд, в котором делятся мемами от украинских политиков и ток-шоу 3 мая, 20:20 Цей матеріал також доступний українською «Не существует картинок со звуком». Тем временем картинки: (Фото:Скриншот с видео пользователей)

В новом тренде TikTok украинцы делятся нарезками видео с мемными изречениями политиков за годы независимости, фрагментами из ток-шоу и интервью медийных персон Украины. НВ собрало самые смешные видео.

Здесь подборка из комедийных программ и смешных выражений украинских стендаперов.

Сюда попало больше политических моментов.

Здесь известное «хто я» от Владимира Зеленского.

Видео дня

Видео на случай, если вы забыли о «шо ти тут пхаєшся, жирний?» от экс-нардепа Олега Ляшко.

Еще немного Ляшко и мэра Киева Виталия Кличко.

Подборка мемных моментов из ток-шоу Украины.

Еще немного политики.

Если названия Кохана, мы убиваем детей, От пацанки до панянки и Битва экстрасенсов вам ни о чем не говорят, то вы вообще из Украины?

В TikTok украинцы запустили новые тренды, в которых обращаются к диссидентам и националистам, боровшимся за независимость Украины в свое время. В этих видео пользователи утверждают, что завершают дело поэта и писателя Василия Стуса, политического деятеля Вячеслава Черновола, лидера ОУН Степана Бандеры и других. НВ собрало несколько видео.

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