«Моя культура». Украинцы в TikTok запустили новый тренд, в котором делятся мемами от украинских политиков и ток-шоу

3 мая, 20:20
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«Не существует картинок со звуком». Тем временем картинки: (Фото:Скриншот с видео пользователей)

«Не существует картинок со звуком». Тем временем картинки: (Фото:Скриншот с видео пользователей)

В новом тренде TikTok украинцы делятся нарезками видео с мемными изречениями политиков за годы независимости, фрагментами из ток-шоу и интервью медийных персон Украины. НВ собрало самые смешные видео.

Здесь подборка из комедийных программ и смешных выражений украинских стендаперов.

@poltavasss #львынаджипе #марккуцевалов #владкуран #колязырянов #курганіагрегат #юрийкаплан #валентинстрыкало ♬ Soundtrack for Your Backseat - Sundiver Ca

Сюда попало больше политических моментов.

@stoooopett инст: @_stoooopet_ / постарался вставить что то новое🙏🏻🕊💙💛🇺🇦 / ⚠️ONLY JOKE⚠️ ⚠️FAKE SITUATION⚠️ #ukraine #украина🇺🇦 #ua #славаукраїні #україна #зеленский #гордон #политика ♬ Soundtrack for Your Backseat - Sundiver Ca

Здесь известное «хто я» от Владимира Зеленского.

Видео дня
@mariya.melnyk Наші ✨перли✨ #українськіполітики #українськімеми #цежбуловже #українськийтікток #славаукраїні #slavaukraini ♬ Soundtrack for Your Backseat - Sundiver Ca

Видео на случай, если вы забыли о «шо ти тут пхаєшся, жирний?» от экс-нардепа Олега Ляшко.

@34572168v part 3 #ukraine #recommendations #culture #memes #fyp #всебудеукраїна🇺🇦💙💛 ♬ Soundtrack for Your Backseat - Sundiver Ca

Еще немного Ляшко и мэра Киева Виталия Кличко.

@alokozaikamen #україна ♬ Soundtrack for Your Backseat - Sundiver Ca

Подборка мемных моментов из ток-шоу Украины.

@ohikarina

♬ Soundtrack for Your Backseat - Sundiver Ca

Еще немного политики.

@ruchkaaa #ukraine🇺🇦 #stopwar #мояукраїна ♬ Soundtrack for Your Backseat - Sundiver Ca

Если названия Кохана, мы убиваем детей, От пацанки до панянки и Битва экстрасенсов вам ни о чем не говорят, то вы вообще из Украины?

@bondarochka 🇺🇦 #ukraine🇺🇦 #fypシ #stopwar #recommendations #рекомендации #рек ♬ Soundtrack for Your Backseat - Sundiver Ca

В TikTok украинцы запустили новые тренды, в которых обращаются к диссидентам и националистам, боровшимся за независимость Украины в свое время. В этих видео пользователи утверждают, что завершают дело поэта и писателя Василия Стуса, политического деятеля Вячеслава Черновола, лидера ОУН Степана Бандеры и других. НВ собрало несколько видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Культура Украина TikTok

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