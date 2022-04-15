Немного искусства вам в рации. Как украинцы мешают россиянам вести радиосвязь хеви-металлом и гимном Украины 15 апреля, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Иногда войска РФ слушали хеви-метал во время боя (Фото:Sam Moqadam/Unsplash)

Одной из многих неудач российских сил во время вторжения в Украину стала радиосвязь. Большая часть оккупантов использует устаревшие рации с незашифрованными частотами, которые могут прослушивать наши военные и даже спамить на радиоволны хеви-металлом и гимном Украины. Об этом рассказало издание The Economist.

На YouTube даже появилось видео, где российские войска пытаются перекричать гимн нашего государства во время разговора.



Устаревшая техника радиосвязи помогает не только перехватить разговор врага, но и определить его местонахождение.



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Отметим, что в русской армии есть и современные технологии. В 2012 году она начала получать радиостанции Азарт, но ими оснащена только часть оккупационных войск — и неизвестно, работают ли они так, как задумано, поскольку из-за коррупции часть якобы российских компонентов была импортирована из Китая.



У России есть и другие радиостанции, но Азарт может быть с ними несовместим. Если одно подразделение имеет современные рации, а другое использует устаревшие системы, то связь будет производиться по незащищенному высокочастотному каналу.



Напомним, что 7 апреля Генштаб ВСУ обнародовал в соцсетях фото российской БМД-3 (боевая машина воздушно-десантных войск), которая затонула с экипажем где-то в Запорожье. Фотографию предоставили представители 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.



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