Немного искусства вам в рации. Как украинцы мешают россиянам вести радиосвязь хеви-металлом и гимном Украины

15 апреля, 17:00
Цей матеріал також доступний українською
Иногда войска РФ слушали хеви-метал во время боя (Фото:Sam Moqadam/Unsplash)

Иногда войска РФ слушали хеви-метал во время боя (Фото:Sam Moqadam/Unsplash)

Поддержи НВ

Одной из многих неудач российских сил во время вторжения в Украину стала радиосвязь. Большая часть оккупантов использует устаревшие рации с незашифрованными частотами, которые могут прослушивать наши военные и даже спамить на радиоволны хеви-металлом и гимном Украины. Об этом рассказало издание The Economist.

На YouTube даже появилось видео, где российские войска пытаются перекричать гимн нашего государства во время разговора.

https://www.youtube.com/watch?v=fL6NZkryCNc

Устаревшая техника радиосвязи помогает не только перехватить разговор врага, но и определить его местонахождение.

Видео дня

Отметим, что в русской армии есть и современные технологии. В 2012 году она начала получать радиостанции Азарт, но ими оснащена только часть оккупационных войск — и неизвестно, работают ли они так, как задумано, поскольку из-за коррупции часть якобы российских компонентов была импортирована из Китая.

У России есть и другие радиостанции, но Азарт может быть с ними несовместим. Если одно подразделение имеет современные рации, а другое использует устаревшие системы, то связь будет производиться по незащищенному высокочастотному каналу.

Напомним, что 7 апреля Генштаб ВСУ обнародовал в соцсетях фото российской БМД-3 (боевая машина воздушно-десантных войск), которая затонула с экипажем где-то в Запорожье. Фотографию предоставили представители 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Связь Гимн Украины Российско-украинская война

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X