«Можно Екатерину сбросить на Энгельс»: украинцы шутят о демонтаже памятника Екатерине II

29 декабря, 19:31
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Екатерине не хочется прощаться с Одессой (Фото:@chernobaiev/Twitter)

Екатерине не хочется прощаться с Одессой (Фото:@chernobaiev/Twitter)

Скандальный памятник российской императрице Екатерине II в Одессе был демонтирован ночью 29 декабря. Теперь его должны передать в Одесский национальный художественный музей. Украинцы, конечно, подготовили шутки на этот случай, а НВ отобрал самые забавные из них.

Соучредитель подкаста Уса Гоголя Никита Рыбаков не планирует останавливаться на Екатерине II.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1608220723301974016?s=20&t=JYCO8UWi9icVmgUcHPaj0A

Блогер и волонтер Сергей Стерненко предлагает отправить памятник не в художественный музей.

Видео дня

https://twitter.com/sternenko/status/1608218075911815169?s=20&t=w4h0EGGeRP_FoeXO5EdO0w

Комик Вася Байдак предположил, каким было утро Екатерины во время ракетных обстрелов Россией.

https://twitter.com/cuspilnesulture/status/1608388293363646465?s=20&t=JYCO8UWi9icVmgUcHPaj0A

Катерине не хочется прощаться с Одессой.

https://twitter.com/chernobaiev/status/1608319480442281985?s=20&t=ZOvoFA9iaDfNc29QTPKAoQ

Украинцы радуются, что лишились мусора.

https://twitter.com/violetta_4578/status/1608232679874625536?s=20&t=OFoolRurrjm7P8ePDMc1Wg

У Екатерины точно была незабываемая ночь.

@ohmysofiaaaa

🥳🥳🥳

♬ оригінальний звук - Софія
https://twitter.com/glazalinkaa/status/1608223599315271681?s=20&t=OFoolRurrjm7P8ePDMc1Wg

Некоторые люди так радуются, что трудно поверить.

https://twitter.com/PaniMarten/status/1608258040431775744?s=20&t=OFoolRurrjm7P8ePDMc1Wg
@tertullian катєріна бб #odesa #ukraine🇺🇦 #українськийтікток ♬ Waltz of the Flowers - Pëtr Il'ič Tchaikovsky
https://twitter.com/panstark94/status/1608360694575136777?s=20&t=JYCO8UWi9icVmgUcHPaj0A

Украинцы теперь предлагают поставить на освободившемся месте другую Екатерину.

https://twitter.com/eurovanya/status/1608383624688308224?s=20&t=JYCO8UWi9icVmgUcHPaj0A
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Редактор: Александра Кабачок

Теги:   Одесса Юмор Реакция соцсетей Война в Украине Снос памятников Мемы

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