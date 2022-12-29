«Можно Екатерину сбросить на Энгельс»: украинцы шутят о демонтаже памятника Екатерине II
Екатерине не хочется прощаться с Одессой (Фото:@chernobaiev/Twitter)
Скандальный памятник российской императрице Екатерине II в Одессе был демонтирован ночью 29 декабря. Теперь его должны передать в Одесский национальный художественный музей. Украинцы, конечно, подготовили шутки на этот случай, а НВ отобрал самые забавные из них.
Соучредитель подкаста Уса Гоголя Никита Рыбаков не планирует останавливаться на Екатерине II.
Блогер и волонтер Сергей Стерненко предлагает отправить памятник не в художественный музей.
Комик Вася Байдак предположил, каким было утро Екатерины во время ракетных обстрелов Россией.
Катерине не хочется прощаться с Одессой.
Украинцы радуются, что лишились мусора.
У Екатерины точно была незабываемая ночь.
Некоторые люди так радуются, что трудно поверить.
Украинцы теперь предлагают поставить на освободившемся месте другую Екатерину.