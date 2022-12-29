«Можно Екатерину сбросить на Энгельс»: украинцы шутят о демонтаже памятника Екатерине II 29 декабря, 19:31 Екатерине не хочется прощаться с Одессой (Фото:@chernobaiev/Twitter)

Скандальный памятник российской императрице Екатерине II в Одессе был демонтирован ночью 29 декабря. Теперь его должны передать в Одесский национальный художественный музей. Украинцы, конечно, подготовили шутки на этот случай, а НВ отобрал самые забавные из них.

Соучредитель подкаста Уса Гоголя Никита Рыбаков не планирует останавливаться на Екатерине II.

Блогер и волонтер Сергей Стерненко предлагает отправить памятник не в художественный музей.

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Комик Вася Байдак предположил, каким было утро Екатерины во время ракетных обстрелов Россией.

Катерине не хочется прощаться с Одессой.



Украинцы радуются, что лишились мусора.

У Екатерины точно была незабываемая ночь.

Некоторые люди так радуются, что трудно поверить.

Украинцы теперь предлагают поставить на освободившемся месте другую Екатерину.











