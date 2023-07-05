Украинцы сделали антидроновый миниган из обыкновенных автоматов — видео 5 июля, 14:53 Выглядит самодельный миниган весьма эффектно (Фото:Скриншот видео AS74LifeNumber2/Twitter)

Украинские инженеры соорудил специальное приспособление, способное объединить несколько единиц обычного стрелкового оружия в некое подобие минигана.

Видео с этим «монстром» было обнародовано на днях в соцсетях.

Как сообщается, данная конструкция, состоящая из шести автоматов Калашникова, установленных на станок-треногу, предназначена для уничтожения низколетящих беспилотников противника, в частности, дронов-камикадзе вроде иранских Шахедов или российских Ланцетов.

Видео дня

Насколько эффективным является представленный образец, пока не ясно, однако, в любом случае, выглядит он весьма эффектно.