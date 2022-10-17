«Крипта так не дорожала, как он». Украинцы шутят о вознаграждении за пленного Гиркина 17 октября, 16:03 Этот день настал (Фото:Владимир Попов/Facebook)

Главное управление разведки Минобороны Украины объявило о вознаграждении на сумму $100 тысяч за передачу в плен бывшего главаря террористов «ДНР» боевика Игоря Гиркина (Стрелкова). Эту сумму увеличили на 50 тысяч долларов украинские деятели, политики и медийные персоны. НВ собрал шутки и мемы о Гиркине и его пленении.

ГУР сообщило, что «один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства». Ранее в его Telegram-канале появились фото в военной форме и сообщения от имени жены. Действительно ли Гиркин пошел воевать против Украины, не указывалось.

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Первым о вознаграждении на сумму $10 тысяч за взятие Гиркина в плен объявил украинский активист, волонтер Сергей Стерненко. Позже к нему присоединились музыкант Тарас Тополя, писатель и военный Валерий Маркус, профессиональный теннисист Сергей Стаховский и руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай — сумма выросла до $50 тысяч.

Журналистка Наталья Бушковская уже подготовила мем для такой ситуации. Еще чуть-чуть и его сдадут свои же за такие деньги.

Кинорежиссер Нариман Алиев сравнил рост стоимости Гиркина со стоимостью криптовалюты. Правда, вторая так быстро не дорожала.

Писатель и музыкант Сергей Жадан уже придумал название для книги о Стрелкове.

Комик Антон Тимошенко тоже решил подкинуть в общую сумму.

Адвокат Виктор Бенед, как обычно, с актуальным мемом.

Иллюстратор Александр Грехов с помощью инфографики изобразил рост стоимости Гиркина.

Стендапер Влад Берковский придумал название нового фонда.

Еще немного мемов.

Отметим, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что вознаграждение за террориста Игоря Гиркина необходимо будет декларировать.

Напомним, 13 августа во временно оккупированном Крыму российские военные задержали террориста Игоря Гиркина, бывшего так называемого «министра ДНР». Сеть разразилась шутками и мемами, а НВ собрал лучшие.

