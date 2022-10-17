«Крипта так не дорожала, как он». Украинцы шутят о вознаграждении за пленного Гиркина

17 октября, 16:03
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Этот день настал (Фото:Владимир Попов/Facebook)

Этот день настал (Фото:Владимир Попов/Facebook)

Главное управление разведки Минобороны Украины объявило о вознаграждении на сумму $100 тысяч за передачу в плен бывшего главаря террористов «ДНР» боевика Игоря Гиркина (Стрелкова). Эту сумму увеличили на 50 тысяч долларов украинские деятели, политики и медийные персоны. НВ собрал шутки и мемы о Гиркине и его пленении.

ГУР сообщило, что «один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства». Ранее в его Telegram-канале появились фото в военной форме и сообщения от имени жены. Действительно ли Гиркин пошел воевать против Украины, не указывалось.

Видео дня

Первым о вознаграждении на сумму $10 тысяч за взятие Гиркина в плен объявил украинский активист, волонтер Сергей Стерненко. Позже к нему присоединились музыкант Тарас Тополя, писатель и военный Валерий Маркус, профессиональный теннисист Сергей Стаховский и руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай — сумма выросла до $50 тысяч.

https://twitter.com/sternenko/status/1581602348673421313

Журналистка Наталья Бушковская уже подготовила мем для такой ситуации. Еще чуть-чуть и его сдадут свои же за такие деньги.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid0RSudaJMNqYru5gkjNEtagpLsagdVwrMwGUrkAp5iA6eVSPjzf9GkCHrgydAPBYG8l

Кинорежиссер Нариман Алиев сравнил рост стоимости Гиркина со стоимостью криптовалюты. Правда, вторая так быстро не дорожала.

https://twitter.com/narik_aliev/status/1581335743741378565

Писатель и музыкант Сергей Жадан уже придумал название для книги о Стрелкове.

https://twitter.com/serhiy_zhadan/status/1581190317184671744

Комик Антон Тимошенко тоже решил подкинуть в общую сумму.

https://twitter.com/_Tymoshenko/status/1581409051875094528

Адвокат Виктор Бенед, как обычно, с актуальным мемом.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid09QDhKAW1GmXou7xnrNNYg4EhjGUXJnjvBdUgN8zPh92vBvHSU2K4YTd76zw3esBFl

Иллюстратор Александр Грехов с помощью инфографики изобразил рост стоимости Гиркина.

https://twitter.com/grekhov/status/1581668087010451458

Стендапер Влад Берковский придумал название нового фонда.

https://twitter.com/VBerkovsky/status/1581393378305941504

Еще немного мемов.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid0deNWpRAWf5i5SRHQKZhS8jfCTyTbqKdq7Ed7fdCaY4te6rAADLHLzq6aVLvSHC1tl
https://twitter.com/max_rodriguez/status/1581741232623333376

Отметим, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что вознаграждение за террориста Игоря Гиркина необходимо будет декларировать.

Напомним, 13 августа во временно оккупированном Крыму российские военные задержали террориста Игоря Гиркина, бывшего так называемого «министра ДНР». Сеть разразилась шутками и мемами, а НВ собрал лучшие.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Разведка Игорь Гиркин Вознаграждение

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