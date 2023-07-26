Украинцы превратили угрюмые заросли со свалкой в уютнейшее место для пикников — видео 26 июля, 11:12 На уборку зарослей ушло много времени и усилий, однако оно того стоило (Фото:Коллаж NV)

Даже самая угрюмая окружающая среда может преобразиться невероятным образом, стоит лишь вдохновиться на создание чего-то прекрасного, и приложить к этому немного усилий.

Такой пример подает автор YouTube-канала Quiet & Living.

Обнаружив недалеко от своего дома заваленные мусором заросли, она решила превратить их в уютный лесок с полянкой для пикников.

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Проект начался еще в 2019 году с простого желания ликвидировать стихийную свалку.

«Мы два месяца убирали лес от мусора, веток, сухого дерева и листья. Несколько раз в неделю, полный рабочий день», — рассказали неравнодушные украинцы, отметив, что много отходов, покрывавших верхний слой земли, лежали там еще с 2008 года.

И вот к 2023 году когда-то заброшенное место изменилось до неузнаваемости. Вместо смешанных с бытовым мусором листьев и веток там появился аккуратный газон, а вместо густо заросших кустарников — милые клумбы с полевыми цветами.

Фото: Quiet & Living/YouTube

И так может практически каждый, стоит только взяться.