«Где мы были восемь лет?». Украинцы показывают, где они были, когда началась война в «Л/ДНР», пока россияне обвиняют их в бездействии 20 марта, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Мы росли, чтобы сейчас бороться за нашу страну (Фото:Скриншот с видео пользователя)

25-й день войны России против Украины. Российская пропаганда продолжает работать, продвигая через известных инфлюансеров одно мнение: украинцы 8 лет устраивали геноцид собственного народа в ЛДНР. Наконец, наши граждане решили показать, где они были в то время. НВ сделало подборку.

Большинство поколения, ушедшего сейчас на фронт, были детьми во время событий в Донбассе и Луганске, а также Крыма.

Вот где мы были 8 лет. Росли, чтобы защищать государство сейчас.

Видео дня

Девушки и парни.

Люди, встретившие войну в 11 лет.

Те, кому было 12 лет тогда.

Тринадцатилетние.

Семнадцатилетние. Никто не стоял в стороне и сейчас не будет стоять. Все будет Украина!

Оккупационные войска продолжают обстреливать украинские города и села. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил 19 марта о гуманитарной катастрофе у городов и там нет электроэнергии, тепла и воды. Также он сообщил, что оккупанты обстреляли вторую городскую больницу.

Президент Владимир Зеленский в недавнем видеообращении объявил о решении СНБО прекратить деятельность 11 политических партий, имеющих связи с РФ. Это ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Государство, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

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