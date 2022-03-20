«Где мы были восемь лет?». Украинцы показывают, где они были, когда началась война в «Л/ДНР», пока россияне обвиняют их в бездействии

20 марта, 14:56
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Мы росли, чтобы сейчас бороться за нашу страну (Фото:Скриншот с видео пользователя)

Мы росли, чтобы сейчас бороться за нашу страну (Фото:Скриншот с видео пользователя)

25-й день войны России против Украины. Российская пропаганда продолжает работать, продвигая через известных инфлюансеров одно мнение: украинцы 8 лет устраивали геноцид собственного народа в ЛДНР. Наконец, наши граждане решили показать, где они были в то время. НВ сделало подборку.

Большинство поколения, ушедшего сейчас на фронт, были детьми во время событий в Донбассе и Луганске, а также Крыма.

@lets.me.all Настало мое время!🇺🇦✊🏻🦾#славаукраине #украина #україна #война #война2022 #героямслава ♬ оригинальный звук - @kh.01

Вот где мы были 8 лет. Росли, чтобы защищать государство сейчас.

Видео дня
@krismodel #дуэт с @lets.me.all ♬ оригинальный звук - @kh.01

Девушки и парни.

@mmasha_vr #переписка #арміяукраїни❤️🇺🇦 #українасильна💙💛 #ялюблюукраїнусвою🇺🇦🥰🤗 #рек❤ ♬ оригинальный звук - @kh.01

Люди, встретившие войну в 11 лет.

@mrmajor_official

Спасибо всем за поддержку🙏 Победа за нами🇺🇦

♬ оригинальный звук - @kh.01

Те, кому было 12 лет тогда.

@radislavov1ch #україна🇺🇦 #арміяукраїни🇺🇦 #славаукраїні ♬ оригинальный звук - @kh.01
@rusyasun_03 #ukraine #donbass ♬ оригинальный звук - @kh.01
@tovarish_diskoteka #птнх #славаукраїні #славанації💙💛 ♬ оригинальный звук - @kh.01

Тринадцатилетние.

@maximagafonovvv13 #держимся #завждиперші🇺🇦 #ua #разом ♬ оригинальный звук - @kh.01

Семнадцатилетние. Никто не стоял в стороне и сейчас не будет стоять. Все будет Украина!

@valeriia_may.97 #рекомендации #днепр #украина #україна #рекомендації #армия #дшв #зсу #славаукраїні #героямслава #оос #армія #UA #🇺🇦 @valeriia_may.97 ♬ оригинальный звук - @kh.01

Оккупационные войска продолжают обстреливать украинские города и села. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил 19 марта о гуманитарной катастрофе у городов и там нет электроэнергии, тепла и воды. Также он сообщил, что оккупанты обстреляли вторую городскую больницу.

Президент Владимир Зеленский в недавнем видеообращении объявил о решении СНБО прекратить деятельность 11 политических партий, имеющих связи с РФ. Это ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Государство, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Донецк Луганск Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Российско-украинская война

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