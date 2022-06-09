«Знаєш чи ти, вздівж нічних даріг». У TikTok появился достойный ответ россиянам, ворующим украинские песни

9 июня, 20:25
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Хороший кавер, достойный и меткий (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Хороший кавер, достойный и меткий (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok пользователь с ником Золото Карпат записал достойный ответ россиянам, переводящим украинские песни. На этот раз жертвой «перевода» стала композиция Знаешь ли ты русской исполнительницы Максим. НВ собрало видео из приложения.

Оригинал:

@zooolotokarpat #українськіпісні #культурнийтерор #україна🇺🇦 ♬ оригінальний звук - 🏔ЗОЛОТО КАРПАТ🏔

«Йшла бисяком». Ну а что, не надо было Скрябина переводить из «списибе сома».

@vikramhhdfhh #угадайкто #хуст #закарпаття #суржик #війнавукраїні ♬ оригінальний звук - 🏔ЗОЛОТО КАРПАТ🏔

Типичная ситуация для школьных концертов и хоровых выступлений с классом.

@wuniatkomaliatko #укртікток🇺🇦 ♬ оригінальний звук - 🏔ЗОЛОТО КАРПАТ🏔

Это также ответ на «ветки калин пакланилися».

Видео дня
@i.lemeshechka «бісяком» 😅 #рек #жарти ♬ оригінальний звук - 🏔ЗОЛОТО КАРПАТ🏔

Вообще это теперь новая группа — Культурный террор.

@zayachep Нате вам лошари🎵✅ Оркам посвящається 🔥 #рекомендації #рекомендаци #зсу🇺🇦 #зсу_найкращі #славаукраїні #героямслава🇺🇦💙💛 #врек #топ #рек #вільнаукраїна #перемогазанами💙💛💪 #подружки #пісняукраїнською #пісняпровійну #пісніукраїнською ♬ оригінальний звук - 🏔ЗОЛОТО КАРПАТ🏔

Но «за душу берет».

@kirina.89 #дует з @zooolotokarpat ♬ оригінальний звук - 🏔ЗОЛОТО КАРПАТ🏔

Напомним, что россияне успевают мародериты в украинских домах, да еще тянуть руки к культуре. В соцсетях появились переводы песен Скрябина, Океана Эльзы и даже гимна Украины. НВ делало подборки с «переведенными» композициями.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Культура Песни TikTok

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