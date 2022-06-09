«Знаєш чи ти, вздівж нічних даріг». У TikTok появился достойный ответ россиянам, ворующим украинские песни 9 июня, 20:25 Цей матеріал також доступний українською Хороший кавер, достойный и меткий (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok пользователь с ником Золото Карпат записал достойный ответ россиянам, переводящим украинские песни. На этот раз жертвой «перевода» стала композиция Знаешь ли ты русской исполнительницы Максим. НВ собрало видео из приложения.

Оригинал:

«Йшла бисяком». Ну а что, не надо было Скрябина переводить из «списибе сома».

Типичная ситуация для школьных концертов и хоровых выступлений с классом.

Это также ответ на «ветки калин пакланилися».

Видео дня

Вообще это теперь новая группа — Культурный террор.

Но «за душу берет».

Напомним, что россияне успевают мародериты в украинских домах, да еще тянуть руки к культуре. В соцсетях появились переводы песен Скрябина, Океана Эльзы и даже гимна Украины. НВ делало подборки с «переведенными» композициями.



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