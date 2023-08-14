Поразили своей стойкостью. Украинцы во время соревнований по гребле доплыли до финиша в затопленной лодке — видео 14 августа, 13:50 Выступление украинской команды вызвало у зрителей настоящий восторг (Фото:Скриншот видео 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships/Facebook)

Украинские спортсмены во время соревнования по гребле в Таиланде поразили зрителей упорством и целеустремленностью.

Во время заплыва на два километра, когда до финиша оставалось всего пара сотен метров, их лодку залило волной.



Несмотря на это, команда из Ковеля продемонстрировали настоящую стойкость.

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Отказавшись от какой-либо помощи, спортсмены продемонстрировали настоящую стойкость, продолжив грести почти по шею в воде.

В итоге украинцы, находясь в практически ушедшей под воду лодке, все же достигла финиша.

И пусть призового места они и не заняли, такое зрелище вызвало у зрителей настоящий восторг.