«Мы станем лучше, Европа — сильнее». Реакция украинцев на предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

24 июня, 00:06
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Украина — это Европа (Фото:Александр Грехов/Twitter)

Украина — это Европа (Фото:Александр Грехов/Twitter)

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета в четверг, 23 июня, поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Эту информацию подтвердил глава Евросовета Шарль Мишель в своих соцсетях. Этот исторический момент бурно обсуждается в Сети, украинцы поздравляют друг друга, а НВ собрало последние мнения.

Украинцев поздравил президент Владимир Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02T38CSG7i4TaeXeGk8wBai5MfdJ1dygsraEL5Z5jBtBPxMQP7ixcm943jZfNm4nhbl

Слова приветствия написала также президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1540037739030216711

Радостной новостью поделился пятый президент Украины Петр Порошенко.

Видео дня
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1198329514325726/

Главный редактор НВ Виталий Сыч написал о том, что через 7 лет Украина уже будет другой страной и «это будет только начало».

https://www.facebook.com/sych.vitaly/posts/pfbid0AXnkofNPZrYgSTCZQsVa6gH5ggQG6nM2zuaVPLj5JzvJUqsiPqMLPgZY8H9rBvQDl

Журналист Михаил Ткач изобразил происходящее в голове российского диктатора Владимира Путина.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/pfbid04W6iVxM8mNQUWDmLxoKsYtAhahtkNrSccM9uHJUVjVBrAxhWosB5SEjokLi9oRGBl

Главная редакторка Украинской Правды Севгиль Мусаева поздравила подписчиков и напомнила, что дальше больше.

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Журналистка Кристина Бердинских напоминает, что статус кандидата в члены ЕС — это еще одна стена между Украиной и Россией.

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/pfbid0tq5wZdNiJHrXFyyDhd1AwQsVXL6JDDACmSMJYCNtvETgWMJpPodxaSYUPk9sAhMul

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что это ЕС стал кандидатом на вступление в Украину, а не наоборот.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid0qTWSyeGCProZH5jJnWYQwcfEbFDiJogCM5CWGFEV2YAaUnJRuFfnNKHUbphpqvMl

Также он перечислил список реформ, необходимых для интеграции.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid0YfmnSRngQYdwZ9UkTVRnW9dPqah6p7sMEx6w3ky4FZKg1TWE4sxdLFL76SXh4uMql

Эксминистр иностранных дел Павел Климкин напоминает украинцам, что сейчас нужно выиграть две войны: против России и за европейское будущее.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/pfbid0puiAZg1wSC9ryzu9Exgm2PwVo2hrvdWyZTab5mCiwvdqf3W43etU6wMBVUDpcSkYl

Политолог Денис Рыбачок напомнил тех героев, которые вышли на Майдан и отдали свои жизни, чтобы сделать настоящее свободным от российского влияния.

https://www.facebook.com/denis.rybachok/posts/pfbid0gmhneWQuBRrpXXkqWzZJKECRLt1g7ykT3icRqBkceH4p88gWkbWFk3CoikoXYqqnl

Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем тоже напомнил подписчикам о событиях на Майдане.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/pfbid0PDKXRs9bycW8N3u5S9aKGtPW8x9yy2K1fkkjek7iRyhVBssEeEFg818CmAfM1ZRsl

Стендапер Антон Тимошенко сронизировал о том, что страны в ЕС начнут внедрять экономические реформы, когда узнают о том, как телеведущий и волонтер Сергей Притула собрал за сутки средства на два Байрактора.

https://www.facebook.com/AntoXaxax/posts/pfbid0W3KHUjpQF3yChpvjJhJYxrpVxGpxbmpxGzGUY3CXpYJATgiZgRcvmDK9TaXPAokkl

Иллюстратор Александр Грехов напомнил, что это отличный шанс для украинцев стать лучше, а для Европы сильнее.

https://twitter.com/grekhov/status/1540042223735263233

Активист и военный ВСУ Сергей Стерненко предлагает варианты празднования.

https://twitter.com/sternenko/status/1540042454090522624

Куда же без мемов.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid02R5yyrJDCGcWzfmAkmBhKeR6kZ2uwqpdu5yJ8QuTHweMC8G48J8prVp7h4QpXE6k8l
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid0N2Wxpx2VG7XBy7RJScGxcaMw6tsjTkSgRv6i7mqjfAFZuhrhYycLuJp2frtd9bNUl

Теперь украинцы будут ждать, когда Украина будет в ЕС.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid0273kT9WDAefDyWQdsUqweWywPWSTVMbPNposB5ap1taGvJuwavxFhg7adANXXnsK8l

Ранее 23 июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидат приближает ее победу в войне, развязанной Россией.

https://www.youtube.com/watch?v=Bqeqq8ZLTRg

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Реакция соцсетей

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