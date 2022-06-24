«Мы станем лучше, Европа — сильнее». Реакция украинцев на предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС 24 июня, 00:06 Цей матеріал також доступний українською Украина — это Европа (Фото:Александр Грехов/Twitter)

Лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета в четверг, 23 июня, поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Эту информацию подтвердил глава Евросовета Шарль Мишель в своих соцсетях. Этот исторический момент бурно обсуждается в Сети, украинцы поздравляют друг друга, а НВ собрало последние мнения.

Украинцев поздравил президент Владимир Зеленский.

Слова приветствия написала также президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Радостной новостью поделился пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Главный редактор НВ Виталий Сыч написал о том, что через 7 лет Украина уже будет другой страной и «это будет только начало».

Журналист Михаил Ткач изобразил происходящее в голове российского диктатора Владимира Путина.

Главная редакторка Украинской Правды Севгиль Мусаева поздравила подписчиков и напомнила, что дальше больше.

Журналистка Кристина Бердинских напоминает, что статус кандидата в члены ЕС — это еще одна стена между Украиной и Россией.

Комик и музыкант Иван Марунич пошутил, что это ЕС стал кандидатом на вступление в Украину, а не наоборот.

Также он перечислил список реформ, необходимых для интеграции.

Эксминистр иностранных дел Павел Климкин напоминает украинцам, что сейчас нужно выиграть две войны: против России и за европейское будущее.

Политолог Денис Рыбачок напомнил тех героев, которые вышли на Майдан и отдали свои жизни, чтобы сделать настоящее свободным от российского влияния.

Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем тоже напомнил подписчикам о событиях на Майдане.

Стендапер Антон Тимошенко сронизировал о том, что страны в ЕС начнут внедрять экономические реформы, когда узнают о том, как телеведущий и волонтер Сергей Притула собрал за сутки средства на два Байрактора.

Иллюстратор Александр Грехов напомнил, что это отличный шанс для украинцев стать лучше, а для Европы сильнее.

Активист и военный ВСУ Сергей Стерненко предлагает варианты празднования.

Куда же без мемов.

Теперь украинцы будут ждать, когда Украина будет в ЕС.

Ранее 23 июня Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидат приближает ее победу в войне, развязанной Россией.

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля.





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