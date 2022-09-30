«Садок вишневий коло НАТО». Украинцы обсуждают подачу заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября, 20:26 Добрый вечер, мы из НАТО (Фото:Процишин Богдан/Facebook)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Радостная новость охватила соцсети, украинцы активно обсуждают событие и, конечно, делают мемы о нем. НВ собрал самые интересные посты.

В своем обращении по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны глава украинского государства подчеркнул, что де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО и доказала совместимость со стандартами Альянса.

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«Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке», — объявил Зеленский, напомнив о примере Финляндии и Швеции.

Эти ребята имеют серьезные намерения!

Отметим, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в пятницу, 30 сентября, отреагировал на подачу Украиной заявки на вступление в Альянс по ускоренной процедуре.

В ответ на вопрос журналиста относительно заявки Столтенберг сказал, что двери НАТО остаются открытыми для всех демократических стран Европы. Он повторил, что Альянс поддерживает право Украины самой выбирать свой путь и механизмы обеспечения безопасности.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро, как всегда, в теме и поддерживает Украину.

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Прекрасный мем.

И стихотворение.

Ну, и нашли место для базы НАТО в Украине.

Напомним, что 30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

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