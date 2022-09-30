«Садок вишневий коло НАТО». Украинцы обсуждают подачу заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке

30 сентября, 20:26
Поделиться:
Добрый вечер, мы из НАТО (Фото:Процишин Богдан/Facebook)

Добрый вечер, мы из НАТО (Фото:Процишин Богдан/Facebook)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Радостная новость охватила соцсети, украинцы активно обсуждают событие и, конечно, делают мемы о нем. НВ собрал самые интересные посты.

В своем обращении по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны глава украинского государства подчеркнул, что де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО и доказала совместимость со стандартами Альянса.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=FIFaLd94NpU

«Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке», — объявил Зеленский, напомнив о примере Финляндии и Швеции.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02qsgRf7ZEgADHtSfftLqWZ5zxJLw6Ua7Eu8Vt4maNdujVCaLNKSeQnFzgJtbdN4gsl

Эти ребята имеют серьезные намерения!

https://twitter.com/tweetsNV/status/1575857652634107907

Отметим, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в пятницу, 30 сентября, отреагировал на подачу Украиной заявки на вступление в Альянс по ускоренной процедуре.

В ответ на вопрос журналиста относительно заявки Столтенберг сказал, что двери НАТО остаются открытыми для всех демократических стран Европы. Он повторил, что Альянс поддерживает право Украины самой выбирать свой путь и механизмы обеспечения безопасности.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро, как всегда, в теме и поддерживает Украину.

https://twitter.com/apmassaro3/status/1575869432663982080

Главная редакторка УП Севгиль Мусаева переделала известную фразу российского диктатора Владимира Путина «нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Интересно, кто теперь должен терпеть.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/pfbid0UezYJUM8JuP6KLWK4sGr9dUcV7jQoWi85rvv6vQwYKyrXyex4CtChy3sgBh9rjVNl

Кинорежиссер Нариман Алиев напоминает о важном!

https://twitter.com/narik_aliev/status/1575857853599842305

Блогер и политик Виталий Чепинога уже прибавил НАТО к украинскому творчеству.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid02MBkmFGR22yKXzBQi8owbkM9rWcqttikjsjEaSv4xZ7WtZwJyiKXRoEQz5zi2s2pAl

Журналист УП Михаил Ткач запостил фото главы Чечни Рамзана Кадырова с забавной подписью.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/pfbid02eTRvL8qu3EQJXUAqhmSySNj6LRBXZ1RmqnMqrvTQbVPzMWxpQ1KfzSrQPwBS9CjEl

Писательница Татьяна Ямпольская назвала это «единственным нормальным ускоренным вхождением».

https://www.facebook.com/tetyana.yampolska.9/posts/pfbid0d7EgH1iKvKZVV5frwHz8kt1BFHvpbjpY1z546uASGU4Nf1L9YEyWCH7AP8eiwYhxl

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков напомнил о еще одной важной организации.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1575854988936421376

Иллюстратор Александр Грехов изобразил Зеленского в интересном образе.

https://twitter.com/grekhov/status/1575863915707510784

Блогер и военный ВСУ Богдан Процишин описал значение заявки Украины на вступление в НАТО для России двумя словами.

https://www.facebook.com/terytoria/posts/pfbid0234PYzBagcwpdEWQESxj4RFm4LiWZMGTiQvSYpk4tjH2bPhoLDfZhfi8yFK9MGdSkl

Прекрасный мем.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid0YKJB3DuuDkgd33i2NQ3zP5BSAUiTCNdzVwB1fMFcyUiJdUDbh1rUomuaW7qBfMgql

И стихотворение.

https://twitter.com/khmiliovskiy1/status/1575864836785045506

Ну, и нашли место для базы НАТО в Украине.

https://twitter.com/taranenko/status/1575865505151586304

Напомним, что 30 сентября российский диктатор Владимир Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 29 сентября заявил, что на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны намерены принять фундаментальные решения для Украины.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   СНБО НАТО Вступление в НАТО Реакция соцсетей Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X