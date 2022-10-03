«Украина-НАТО». Укрзализныця запустила «экспресс» с новым маршрутом 3 октября, 21:55 Быстрее, пожалуйста (Фото:Скриншоты с видео)

Укрзализныця отреагировала на новость о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке и запустила новый скоростной поезд с направлением движения в Альянс. Соответствующее видео появилось в соцсетях УЗ.

" К НАТО экспрессом", - говорится в сообщении.

На видео видно, что направление движения поезда от Украины в НАТО.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Радостная новость охватила соцсети, украинцы активно обсуждают событие и, конечно, делают мемы о нем. НВ собрал самые интересные посты.

Видео дня

Отметим, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в пятницу, 30 сентября, отреагировал на подачу Украиной заявки на вступление в Альянс по ускоренной процедуре.

В ответ на вопрос журналиста относительно заявки Столтенберг сказал, что двери НАТО остаются открытыми для всех демократических стран Европы. Он повторил, что Альянс поддерживает право Украины самой выбирать свой путь и механизмы обеспечения безопасности.