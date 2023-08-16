На Закарпатье 26-летний уклонист пытался притвориться 15-летним подростком — фото

16 августа, 16:53
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Уклонист предъявил пограничникам чужое свидетельство о рождении (Фото:ГПСУ)

Уклонист предъявил пограничникам чужое свидетельство о рождении (Фото:ГПСУ)

Чтобы избежать мобилизации, уклонисты идут даже на самые нелепые «хитрости», пытаясь одурачить украинских пограничников и сбежать из страны, однако зачастую все это заканчивается для них полнейшим фиаско.

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Так случилось и с 26-летним жителем Закарпатской области, который надеялся выехать за границу, выдав себя за 15-летнего подростка.

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«Мужчина ехал в Венгрию пассажиром легковушки Audi. В пункте пропуска Тиса он предоставил на контроль свидетельство о рождении несовершеннолетнего парня, которое выдавал за свое. Пограничники Чопского отряда выяснили, что документ не принадлежит предъявителю, который на фото в загранпаспорте был с бородой и выглядел намного более взрослым», — рассказали в пресс-службе ГПСУ, опубликовав фото «хитреца».

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ГПСУ
Фото: ГПСУ
ГПСУ
Фото: ГПСУ
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В итоге мужчину из страны не выпустили, а за попытку незаконного пересечения госграницы на него был оформлен административный протокол по ст. 204 КУоАП.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Мобилизация Госпогранслужба Украины уклонисты

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