На Закарпатье 26-летний уклонист пытался притвориться 15-летним подростком — фото 16 августа, 16:53 Уклонист предъявил пограничникам чужое свидетельство о рождении (Фото:ГПСУ)

Чтобы избежать мобилизации, уклонисты идут даже на самые нелепые «хитрости», пытаясь одурачить украинских пограничников и сбежать из страны, однако зачастую все это заканчивается для них полнейшим фиаско.

Так случилось и с 26-летним жителем Закарпатской области, который надеялся выехать за границу, выдав себя за 15-летнего подростка.

«Мужчина ехал в Венгрию пассажиром легковушки Audi. В пункте пропуска Тиса он предоставил на контроль свидетельство о рождении несовершеннолетнего парня, которое выдавал за свое. Пограничники Чопского отряда выяснили, что документ не принадлежит предъявителю, который на фото в загранпаспорте был с бородой и выглядел намного более взрослым», — рассказали в пресс-службе ГПСУ, опубликовав фото «хитреца».

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Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

В итоге мужчину из страны не выпустили, а за попытку незаконного пересечения госграницы на него был оформлен административный протокол по ст. 204 КУоАП.