Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Павел Казарин
Крым и его проигравшие победители
Сергей Фурса
Украина – Коломойский 0:1
Лилия Шевцова
Россия уходит в себя, огрызаясь
Фоззи
Братья Систерс и зубная щетка

Угорь застрял у гавайского тюленя в носу. Биологи говорят, что раньше такого не случалось

Сегодня, 12:42
825
Цей матеріал також доступний українською

Ученые предполагают, что угорь таким образом пытался спастись

Фото: Brittany Dolan (NOAA Fisheries)

Гавайский тюлень-монах взял друга на сушу и заставил биологов волноваться.

Биологи Гавайского заповедника, которые занимаются сохранением популяции тюленей-монахов опубликовали фотографию тюленя с угрем в носу. Они не могут объяснить этот феномен и говорят что это не первый случай.

Угря беспрепятственно вытащили и сейчас тюлень чувствует себя нормально. 

Как сообщает сайт Национального управления океанических и атмосферных исследований США, за 40 лет наблюдений за тюленями, они ни разу не сталкивались с подобным явлением, а за последние несколько лет оно повторялось 3-4 раза.

Ученые предполагают, что тюлени в поисках еды засовывают свои носы в трещины между коралловыми риффами, и напуганные угри таким образом пытаются спастись. 

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

LOL

25 сентября 2014, 11:31

article_img
НВ назвало Топ-100 Людей культуры Нового времени

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
3499
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
6 декабря: Британский удар по российским олигархам
2184
Лилия Шевцова - фото
Лилия Шевцова
Россия уходит в себя, огрызаясь
1915
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13668
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
10448
Евгений Ихельзон - фото
Евгений Ихельзон
Почему я проголосую за Порошенко?
8293
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28944
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25084
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20276