Угорь застрял у гавайского тюленя в носу. Биологи говорят, что раньше такого не случалось
Гавайский тюлень-монах взял друга на сушу и заставил биологов волноваться.
Биологи Гавайского заповедника, которые занимаются сохранением популяции тюленей-монахов опубликовали фотографию тюленя с угрем в носу. Они не могут объяснить этот феномен и говорят что это не первый случай.
Угря беспрепятственно вытащили и сейчас тюлень чувствует себя нормально.
Как сообщает сайт Национального управления океанических и атмосферных исследований США, за 40 лет наблюдений за тюленями, они ни разу не сталкивались с подобным явлением, а за последние несколько лет оно повторялось 3-4 раза.
Ученые предполагают, что тюлени в поисках еды засовывают свои носы в трещины между коралловыми риффами, и напуганные угри таким образом пытаются спастись.