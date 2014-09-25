Угорь застрял у гавайского тюленя в носу. Биологи говорят, что раньше такого не случалось Сегодня, 12:42 825 Цей матеріал також доступний українською Ученые предполагают, что угорь таким образом пытался спастись Фото: Brittany Dolan (NOAA Fisheries)

Гавайский тюлень-монах взял друга на сушу и заставил биологов волноваться.

Биологи Гавайского заповедника, которые занимаются сохранением популяции тюленей-монахов опубликовали фотографию тюленя с угрем в носу. Они не могут объяснить этот феномен и говорят что это не первый случай.

Угря беспрепятственно вытащили и сейчас тюлень чувствует себя нормально.

Как сообщает сайт Национального управления океанических и атмосферных исследований США, за 40 лет наблюдений за тюленями, они ни разу не сталкивались с подобным явлением, а за последние несколько лет оно повторялось 3-4 раза.

Ученые предполагают, что тюлени в поисках еды засовывают свои носы в трещины между коралловыми риффами, и напуганные угри таким образом пытаются спастись.