«Трусливый ответ на бегство». Украинцы обсуждают удар РФ по Харьковской ТЭЦ-5, из-за которого остались обесточены несколько областей Украины 12 сентября, 15:54 «Без света или без вас? Без вас» (Фото:Александр Грехов)

В воскресенье вечером, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обстрел критической инфраструктуры Харьковской области российскими оккупантами. Он уточнил, что без света осталась Харьковская и Донецкая области. Частично без электроэнергии находятся Запорожская, Сумская и Днепропетровская области. Украинцы обсуждают очередной террористический акт страны-агрессора, а НВ собрал последние посты.

Цитата из одной из сильнейших речей президента Украины. Будет в учебниках по истории.

Кроме того, Зеленский отметил, что это прямой акт терроризма: удар по критической инфраструктуре, а не военных объектах.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это трусливым ответом на бегство войск оккупантов с поля боя.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что РФ должна получить жесткий ответ на свои действия.

В Министерстве обороны Украины отметили, что это попытка посеять страх среди гражданского населения Украины.

Хорошее напоминание от волонтера и телеведущего Сергея Притулы.

Соучредитель партии Демократический Топор и военный ВСУ Виктор Трегубов тоже считает, что эта террористическая тактика — проявление отчаяния войск РФ.

Главный редактор UaReview Роман Голубовский нашел сравнение для ситуации.

Нардеп от Слуг Народа Роман Грищук нашел новый «эталон мрази».

Прекрасная иллюстрация от украинского художника Александра Грехова.

Поэтесса и певица Татьяна Власова напомнила, в каких условиях живут наши соседи.

Адвокат Виктор Бенед уверен, что «свет всегда побеждает тьму».

Пользователь Владимир Попов также уверяет, что это обычный геноцид — их попытка оставить украинцев без света и тепла.

Блогер Антон Ходза напомнил, что россияне так этому радуются, что даже забыли о своих масштабных потерях на фронте.

И не забываем о мемах.

Фото: Мемные войска Украины/Telegram

Отметим, что через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах. Также днем в понедельник, 12 сентября, войска РФ снова ударили по Харькову, выведены из строя объекты критической инфраструктуры.



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