«Трусливый ответ на бегство». Украинцы обсуждают удар РФ по Харьковской ТЭЦ-5, из-за которого остались обесточены несколько областей Украины

12 сентября, 15:54
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«Без света или без вас? Без вас» (Фото:Александр Грехов)

«Без света или без вас? Без вас» (Фото:Александр Грехов)

В воскресенье вечером, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обстрел критической инфраструктуры Харьковской области российскими оккупантами. Он уточнил, что без света осталась Харьковская и Донецкая области. Частично без электроэнергии находятся Запорожская, Сумская и Днепропетровская области. Украинцы обсуждают очередной террористический акт страны-агрессора, а НВ собрал последние посты.

Цитата из одной из сильнейших речей президента Украины. Будет в учебниках по истории.

Кроме того, Зеленский отметил, что это прямой акт терроризма: удар по критической инфраструктуре, а не военных объектах.

Видео дня

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1569033576271724550

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал это трусливым ответом на бегство войск оккупантов с поля боя.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1569034237545684995

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что РФ должна получить жесткий ответ на свои действия.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1569045941470089217

В Министерстве обороны Украины отметили, что это попытка посеять страх среди гражданского населения Украины.

https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1569195762990616576

Хорошее напоминание от волонтера и телеведущего Сергея Притулы.

https://twitter.com/serhiyprytula/status/1569021566075158528

Соучредитель партии Демократический Топор и военный ВСУ Виктор Трегубов тоже считает, что эта террористическая тактика — проявление отчаяния войск РФ.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/pfbid02Bumy7HEnjotiU6VuafXYXFoX9Pme3Su6x5UgiZ1mbk8h61fpixxvtLK1jgz9y2SHl

Главный редактор UaReview Роман Голубовский нашел сравнение для ситуации.

https://twitter.com/golubovsky/status/1569054280971333632

Нардеп от Слуг Народа Роман Грищук нашел новый «эталон мрази».

https://www.facebook.com/grishchukroma/posts/pfbid02HZBrksw7zFwCbpeehX7NRm4X5ByhP9q6V8JE99oGWfdx62kX4K2RGJzHKARuqVoal

Прекрасная иллюстрация от украинского художника Александра Грехова.

https://twitter.com/bezdiyach/status/1569070451904892929

Поэтесса и певица Татьяна Власова напомнила, в каких условиях живут наши соседи.

https://www.facebook.com/tatiana.vlasova111/posts/pfbid0rNodrLtpXqnJd7dCjLRNd3YoYDdCTUTnwzv7uzR7uZBfknrU3banMS5krGKVdPFl

Адвокат Виктор Бенед уверен, что «свет всегда побеждает тьму».

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid024CtUfxs1rD5KaYkQ4ajWeB4gAdUL3vkLg3HvKzQxCom2Ezy9vxtMPmFdduc4UknMl

Пользователь Владимир Попов также уверяет, что это обычный геноцид — их попытка оставить украинцев без света и тепла.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid02K6JXh2A7hT1zUVYWmDsQ3YDMxAJPfzKxWd5YWW8J4DQLTSgPMYpKff345sUTnUAal

Блогер Антон Ходза напомнил, что россияне так этому радуются, что даже забыли о своих масштабных потерях на фронте.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/pfbid0272bRVmDBUZDrWUuk4oq2airyo9mX1JmEeyw2o4a4tELomsvvvbJGiQTxmkagboaEl

И не забываем о мемах.

Мемные войска Украины/Telegram
Фото: Мемные войска Украины/Telegram

Отметим, что через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах. Также днем в понедельник, 12 сентября, войска РФ снова ударили по Харькову, выведены из строя объекты критической инфраструктуры.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Электроэнергия Оккупант ТЭЦ Реакция соцсетей Российско-украинская война

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