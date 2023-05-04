«Мы выглядим, как клоуны». Пригожин прокомментировал идею ядерного удара после атаки на Кремль 4 мая, 15:15 Пригожин раскритиковал позорное поведение других кремлевских функционеров (Фото:RuFailedState/Twitter)

Главарь российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин высмеял представителей кремлевского режима, требующим применить против Украины ядерное оружие после атаки неизвестных беспилотников на Кремль.

Удар дронов-камикадзе по куполу Сенатского дворца был нанесен в ночь на среду, 3 мая.

Москва сразу же возложила ответственность на украинскую сторону, обвинив ее в «покушении» на российского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

В свою очередь Киев заявил, что не имеет к этой атаке никакого отношения.

Несмотря на это, многие в РФ призвали к немедленному и жесткому ответу.

В частности, спикер госдумы Вячеслав Володин потребовал применения против Украины оружия, которое может ее «уничтожить».

Комментируя это, Пригожин заявил, что из-за всех этих пустых угроз кремлевские функционеры выглядят, как «клоуны».

«Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться, как это могло произойти в принципе, а после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА, и точно такими же беспилотниками отвечать. А так мы выглядим, как клоуны, которые грозятся ядреной бомбой в ответ на детский беспилотник», — отметил российский военный преступник.

"Мы выглядим, как клоуны, которые грозятся ядерной бомбой на детский беспилотник",- пригожин. pic.twitter.com/4LOchTKAFM — LaraFilinskayaUkraine🇺🇦 (@LaraFilinni) May 4, 2023