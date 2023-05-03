Прямо в «сердце ядерной сверхдержавы». Гиркин разразился истерикой из-за удара по Кремлю 3 мая, 17:33 Гиркин ноет, что армия РФ не способна защитить даже собственную столицу (Фото:Коллаж NV)

После удара дрона-камикадзе по Кремлю российский террорист Игорь Гиркин разразился истерическим постом с новой порцией критики в адрес диктатора Владимира Путина.

Свое нытье по этому поводу он опубликовал в среду, 3 мая, у себя в Telegram-канале.

По словам Гиркина, атака на Кремль полностью разрушила миф о «мощи российской армии», а Путин и глава минобороны РФ Сергей Шойгу делают вид, что «все в порядке».

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«Украина (страна без ядерного оружия, без флота и без мощной военной промышленности) проводит демонстративную, на камеры, атаку на Кремль, сердце „ядерной сверхдержавы“. Медийно это смотрится неплохо для врага, правда? Отрезвляющий удар. А что будет, если нашим противником станет государство посерьезнее?» — размышляет военный преступник.

При этом предпринятые властями РФ ответные меры в виде запрета на полеты дронов над столицей он также подверг резкой критике.

«Предлагаю развесить баннеры с запретом на аэростатах вокруг Москвы, чтобы беспилотники уважаемых киевских партнеров, подлетая к нашей столице и увидев запретительную надпись, разворачивались обратно. А для самых неппонятливых — на тех же аэростатах надо развесить по линии Садового кольца „пирамидки фаберже“ — их много осталось неиспользованных на „линии Суровикина“. Беспилотники врага будут налетать на них и разбиваться», — предложил Гиркин.