«Крымскому приготовиться». В соцсетях издеваются над РФ после удара по Антоновскому мосту 27 июля, 16:14 После удара по Антоновскому мосту оккупантам пришлось его закрыть (взрыв на фото не настоящий) (Фото:НВ)

Украинские военные окончательно развеяли надежды российских захватчиков на пользование Антоновским мостом во временно оккупированном Херсоне, который был поврежден в результате ракетных обстрелов ВСУ.

В ночь на среду, 27 июля, по нему был нанесен третий удар реактивными системами залпового огня HIMARS, поставивший крест на планах ВС РФ по его восстановлению.

На этот раз повреждения моста оказались настолько масштабными, что оккупантам пришлось его закрыть.

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При этом данный объект является для российских войск критически важным с точки зрения логистики, в связи с чем в соцсетях появились весьма оптимистичные прогнозы по поводу запланированного контрнаступления ВСУ на южном направлении и будущего Крымского моста.

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