«Крымскому приготовиться». В соцсетях издеваются над РФ после удара по Антоновскому мосту

27 июля, 16:14
После удара по Антоновскому мосту оккупантам пришлось его закрыть (взрыв на фото не настоящий) (Фото:НВ)

После удара по Антоновскому мосту оккупантам пришлось его закрыть (взрыв на фото не настоящий) (Фото:НВ)

Украинские военные окончательно развеяли надежды российских захватчиков на пользование Антоновским мостом во временно оккупированном Херсоне, который был поврежден в результате ракетных обстрелов ВСУ.

В ночь на среду, 27 июля, по нему был нанесен третий удар реактивными системами залпового огня HIMARS, поставивший крест на планах ВС РФ по его восстановлению.

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На этот раз повреждения моста оказались настолько масштабными, что оккупантам пришлось его закрыть.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=wfjWyU6ygb4

При этом данный объект является для российских войск критически важным с точки зрения логистики, в связи с чем в соцсетях появились весьма оптимистичные прогнозы по поводу запланированного контрнаступления ВСУ на южном направлении и будущего Крымского моста.

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https://twitter.com/Peter79233966/status/1552061058730401793
@palamar4ukira Скоро и Крымский падет 😏🇺🇦 #антоновскиймост #крымскиймост #крымцеукраина #крым🇺🇦 #херсон #україна🇺🇦 #херсонцеукраина🇺🇦 ♬ оригинальный звук - Ирон
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Соцсети Херсон Ракетные удары Мост Крымский мост Война России против Украины РСЗО HIMARS

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