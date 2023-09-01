«Спасибо за корректировку». Украинцы троллят МЧС РФ, выманивая сведения о результатах ударов беспилотников — аудио 1 сентября, 10:54 В результате атаки на аэродром Кресты РФ лишилась сразу нескольких военных самолетов (Фото:Скриншот видео/t.me/ostorozhno_novosti)

На фоне массированных атак дронов-камикадзе на российские регионы украинцы жестко троллят экстренные службы РФ, выманивая у них разведданные.

В частности, в соцсетях появилась аудиозапись телефонного разговора с оператором МЧС по поводу результативности удара по военному аэродрому в Пскове.

— Телефон доверия главного управления МЧС России по Псковской области.

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— Алло, здравствуйте.

— Добрый день.

— Там взрывы какие-то происходят в городе. Что там происходит, не подскажете?

— Да, там на аэродроме, в Крестах там самолет горит.

— А, в самолет попало? Понятно. А в один только, или в несколько?

— В один.

— Один… Ну сейчас еще постараюсь еще и в другой тоже. Я просто корректирую здесь. Спасибо большое за корректировочку. Слава Украине!

Согласно последним данным, в результате удара по аэродрому Кресты в ночь на среду, 30 августа, полностью сгорел по меньшей мере один военно-транспортный Ил-76, еще несколько самолетов получили серьезные повреждения.