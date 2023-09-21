«Ой, ты какой красавчик!». Появились видео с реакциями жителей Крыма на удар по военному аэродрому Саки

21 сентября, 12:23
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У некоторых очевидцев взрывы на аэродроме вызвали нескрываемый восторг (Фото:wikimapia.org)

У некоторых очевидцев взрывы на аэродроме вызвали нескрываемый восторг (Фото:wikimapia.org)

В соцсетях появились первые видео с реакциями жителей временно подконтрольного РФ Крыма на ракетный удар по военному аэродрому Саки.

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Согласно данным Службы безопасности Украины, в результате атаки там было уничтожено или повреждено около 12 самолетов (Су-24 и Су-30) и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Видео дня

Кроме того, в прокремлевских Telegram-каналах сообщают о ликвидации около 30 оккупантов.

Есть также информация, что на территории аэродрома находилась база подготовки операторов беспилотников-камикадзе.

В то же время, если судить по реакциям очевидцев, потери российской армии в результате ударов по ее объектам на территории полуострова местных жителей мало волнуют, а у некоторых даже вызывают нескрываемый восторг.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Российская агрессия Соцсети Саки Аэродром Ракетные удары Российские самолеты Война России против Украины Новофедоровка

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