«Ой, ты какой красавчик!». Появились видео с реакциями жителей Крыма на удар по военному аэродрому Саки 21 сентября, 12:23 У некоторых очевидцев взрывы на аэродроме вызвали нескрываемый восторг (Фото:wikimapia.org)

В соцсетях появились первые видео с реакциями жителей временно подконтрольного РФ Крыма на ракетный удар по военному аэродрому Саки.

Согласно данным Службы безопасности Украины, в результате атаки там было уничтожено или повреждено около 12 самолетов (Су-24 и Су-30) и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

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Кроме того, в прокремлевских Telegram-каналах сообщают о ликвидации около 30 оккупантов.

Есть также информация, что на территории аэродрома находилась база подготовки операторов беспилотников-камикадзе.

В то же время, если судить по реакциям очевидцев, потери российской армии в результате ударов по ее объектам на территории полуострова местных жителей мало волнуют, а у некоторых даже вызывают нескрываемый восторг.

Russian occupiers are very nervous in Ukrainian Crimea



Local media report that #Crimea has suffered the most massive drone attack of all time.



Residents of Yevpatoriya, Dzhankoi, Balaklava, Sevastopol, Saky, Novofedorivka and other cities report the sounds of work of air… pic.twitter.com/lEUIYxkQmi — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023