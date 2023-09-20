Вот это троллинг! Ученый зашифровал фразу «Сдохни, Путлер» в научной статье для журнала МГИМО 20 сентября, 12:44 Редакция журнала пожелание смерти Путину не заметила (Фото:Dmitry Ermolenko/REUTERS)

Доцент Карлова университета в Чехии Илья Лемешкин, который является уроженцем Беларуси, оригинально затроллил кремлевский режим.

Дело в том, что ученый зашифровал в своей статье, которая была опубликована в научном журнале «Концепт: философия, религия, культура» Московского государственного института международных отношений пожелание смерти российскому диктатору Владимиру Путину.

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Фото: gazetaby.com

Речь идет о работе «Сколько книг издал Ф. Скорина в Праге», посвященной деятелю эпохи Возрождения Франциску Скорине, родившегося на территории современной Беларуси.

Фото: gazetaby.com

Отсылаясь к его творчеству, Лемешкин зашифровал в своей статье акростих, посвященный Путину и развязанной им войне против Украины.

В частности, первые буквы каждого из абзацев этой научной работы образуют фразу «Сдохни, Путлер. Нет войне. И. Л».

«Акростих не придумал Франциск Скорина. Им пользовались еще в средневековье, часто для того, чтобы скрыть авторство… Во времена Скорины уже поменялась ситуация, акростихом пользовались в качестве маркера, при помощи которого доказывали свою образованность… Скорина же первым использовал акростих в печатной книге у восточных славян», — пояснил Лемешкин белорусскому изданию Салідарнасць.

Фото: gazetaby.com

При этом свою статью в журнал МГИМО он отослал как раз в годовщину начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а прежде, чем рассказать об этой литературной шалости, дождался, пока печатный тираж журнала будет разослан по библиотекам, чтобы его сложнее было изъять.

«С придумыванием акростиха сложностей не возникло. Намного сложнее было написать текст, который бы не вызывал подозрения и желание редактировать. Конечно, я боялся, что будут правки, тогда бы идея с акростихом могла рассыпаться. Претензий ко мне не возникло, хотя это очень простой акростих, который заметить легко», — отметил ученый.