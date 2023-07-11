«От ГУР не убежишь». Украинцы издеваются над командиром российской подлодки, убитым во время утренней пробежки 11 июля, 12:47 Сергей Ржицкий сам публиковал маршруты своих пробежек (Фото:NV)

Распространенное мнение о том, что от судьбы, мол, не убежишь получило свое очередное подтверждение благодаря бывшему командиру подводной лодки Краснодар Черноморского флота РФ Сергею Ржицкому.

Как сообщает кремлевская пропаганда, военный преступник, ответственный за обстрел крылатыми ракетами гражданской инфраструктуры в Украины был застрелен в понедельник, 10 июля, во время утренней пробежки в парке.

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«Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте. Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, так что нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего», — рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Данная новость просто не могла оставить равнодушными пользователей соцсетей, которые сразу же отреагировали на ликвидацию Ржицкого целой лавиной мемов и издевок.

Фото: Скриншот/Telegram

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Среди прочего, украинцы отмечают, что утренние пробежки далеко не всегда продлевают жизнь человека, особенно, если на его совести множество невинных человеческих жертв.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Еще больше вероятность своей ликвидации Ржицкий повысил, публикуя в открытом доступе свои маршруты, что, вероятно, существенно упростило задачу по его ликвидации.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Кто именно стоит за убийством россиянина, достоверное не известно, однако у пользователей, естественно, уже есть свое мнение по этому поводу.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Facebook

Фото: Скриншот/Twitter

Стоит также добавить, что последнее время Ржицкий занимал в Краснодаре должность начальника городского отдела по мобилизационной работе, поэтому мотивы для его ликвидации могут быть и у самих россиян.