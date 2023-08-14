«Пугал людей». У жителя Черниговской области конфисковали мотоцикл, звук которого напоминал пролет шахеда 14 августа, 11:00 Мужчина ездил ночью без глушителя и с выключенными фарами (Фото:Сергей Сирота/Facebook)

В селе Иржавец Черниговской области у местного жителя Сергея Чмыря, обвиненного в неоднократном нарушении комендантского часа, конфисковали мотоцикл.

Как рассказал у себя в соцсетях глава местного сельсовета Сергей Сирота, проблема состояла также в том, что мужчина ездил по населенным пунктам громады с выключенными фарами, а звук мотора его транспортного средства напоминал пролет иранских дронов-камикадзе шахед, которыми РФ терроризирует украинские города.

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«Сергей несколько раз сознательно игнорировал мои просьбы, в том числе и личные. Неоднократно в темное время суток и во время действия комендантского часа ездил по Иржавцу, Гужовке, Парафиевке на мотоцикле без фары, стопов, поворотов, шлема и без номеров. Более того, звук мотоцикла без глушителя напоминает звук шахеда, и жители деревень иногда пугались», — сообщил он на своей странице в Facebook.

По словам Сироты, сотрудники правоохранительных органов Чмыря поймать так и не смогли, поэтому за дело взялись сами местные жители.

«Мы сегодня положили этому конец. И хочу предупредить всех, кто нарушает правила дорожного движения, игнорирует комендантский час, считает, что война где-то далеко и можно пить алкоголь, курить „траву“ и веселиться всю ночь, мешая отдыхать общине — мы не позволим этого делать… Средство передвижения у нарушителя изъято и будет передано полиции», — добавил сельский голова.